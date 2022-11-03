۱۵ هزار هکتار کشت قراردادی گندم برای استان بوشهر تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضاحسین پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در قالب کشت قراردادی کود مورد نیاز کشاورز تامین و بیمه محصولات کشاورزی با ۲۰ درصد تخفیف از سوی طرف قرارداد انجام و پس از برداشت و تحویل محصول از مطالبات کشاورزان کم می شود.

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه کشت قراردادی از ابزارهای لازم برای رسیدن به تولید اقتصادی است اضافه کرد: افزایش بهره وری تولید با در اختیار قرار دادن نهاده های کشاورزی در اختیار کشاورزان از جمله مهمترین مزایای طرح کشت قراردادی است.

وی گفت: کشت قراردادی یکی از الزامات اجرای الگوی کشت است به این معنی که کشاورز در این شیوه، کشت هدفمندی که از همان ابتدا تولید، بازار و قیمت برای کشاورز مشخص است را تجربه می‌کند.

وی با بیان اینکه با انجام کشت قراردادی کشاورز درگیر تلاطم و افت و خیزهای بازار نمی‌شود ادامه داد: باتوجه به تامین کود امانی، بیمه و خرید محصول با قیمت مناسب و سایر جذابیت‌های دیگر کشاورز به سمت کشت محصولات آب بر نمی رود.

پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: مجری دولتی کشت قراردادی در استان‌ها اداره کل غله و خدمات بازرگانی و نهادهای پشتیبان نیز شرکت خدمات حمایتی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی است.

حسین پور گفت: مجریان غیردولتی نیز کارخانه های آرد سازی، ماکارونی، سیلوداران و فعالان صنف و صنعت مرتبط با آرد و نان هستند.

وی یادآورشد: افزون براین قرار است در طرح کشت قراردادی تسهیلات سرمایه در گردش به کشاورزان طرف قرارداد پرداخت شود تا بتوانند به موقع سایر نهاده‌ها از جمله بذر مورد نیاز را تامین کنند.

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه سال گذشته پنج هزار هکتار از زمین‌های کشت گندم آبی زیر پوشش طرح کشت قرار دادی قرار گرفت گفت: خشکسالی شدید و تامین نشدن آب کافی از مهمترین دلایل عدم تحقق کامل طرح در سال گذشته است.

کشت قراردادی امسال برای دومین سال است که در کشور اجرا می شود.