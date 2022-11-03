طلا به کف حمایتی واکنش مثبت داد

به گزارش خبرنگار مهر، طلای جهانی با واکنش به ناحیه حمایتی قوی در ۱۶۱۵ دلار به سمت بالا صعودی شد، این ناحیه برای انس طلا بسیار با اهمیت است.

طلای جهانی اگر این ناحیه را به سمت پایین بشکند به کانال ۱۵۰۰ دلار خواهد رسید.