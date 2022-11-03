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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۵۱

طلا به کف حمایتی واکنش مثبت داد

طلا به کف حمایتی واکنش مثبت داد

طلای جهانی با واکنش به ناحیه حمایتی قوی در ۱۶۱۵ دلار به سمت بالا صعودی شد، این ناحیه برای انس طلا بسیار با اهمیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، طلای جهانی با واکنش به ناحیه حمایتی قوی در ۱۶۱۵ دلار به سمت بالا صعودی شد، این ناحیه برای انس طلا بسیار با اهمیت است.

طلا به کف حمایتی واکنش مثبت داد

طلای جهانی اگر این ناحیه را به سمت پایین بشکند به کانال ۱۵۰۰ دلار خواهد رسید.

کد مطلب 5623785

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    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
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      خبرگزاری حرفه ای مهر

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