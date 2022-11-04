به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی پیش از ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در مصلی جمعه بوشهر اظهار داشت: مردم ایران اسلامی به این نظام و انقلاب پایبند هستند و در همه صحنه‌ها حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی با همه مشکلات و تنگناها پای کار نظام استوار ایستاده است اضافه کرد: مردم ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با ایثار و مجاهدت از این کشور دفاع کرده‌اند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان دست از دشمنی و کینه‌توزی خود علیه مردم ایران دست برنمی‌دارند، افزود: این ملت به طور مداوم در معرض آزمایش قرار دارد و همیشه آماده ایثار و جانبازی در راه خدا باشند.

وی تاکید کرد: اینکه بگوییم انقلاب مربوط به گذشته بوده و دیگر تکلیفی نداریم اشتباه است و اگر کسی امروز سکوت کند هیچ چیزی از انقلابی گری در دست ندارد.

حاجی بابایی ادامه داد: همه مردم و مسئولان در اقشار و گروه‌های مختلف پای این نظام و انقلاب ایستاده‌اند و فقط عده قلیلی هستند که دنبال ایجاد مشکل و چالش برای کشور هستند.

وی با بیان اینکه مردم ایران با نظام و انقلاب و شهدا و دین خود مشکلی ندارند تصریح کرد: مردم به علت عملکرد ضعیف برخی از مسئولان به آنها نقد دارند ولی پای این نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

حاجی‌بابایی جلب رضایت مردم و گسترش خدمات‌دهی توسط دستگاه‌های مختلف را ضروری دانست و ادامه داد: توسعه اشتغال و تسهیل در ازدواج جوانان از مسائل مهمی است که باید مسئولان برای جلب رضایت مردم مد نظر داشته باشند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیدگی به آموزش و پرورش را برای پیشرفت کشور ضروری دانست و افزود: باید ضمن رسیدگی به معلمان، در راستای توسعه زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی تلاش شود.