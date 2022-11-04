جهاد تبیین از نان شب واجب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم روانبخش عصر امروز جمعه در دیدار با فعالان فرهنگی و سیاسی خوزستان که به بهانه ۱۳ آبان روز ملی استکبار ستیزی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائل اجتماعی برای مقابله با ناهنجاری‌ها جهاد تبیین است و نباید اجازه داد ناهنجاری به هنجار تبدیل شود.

وی افزود: یکی از مسائل و مفاهیم اصلی در اسلام کار فکری و تشکیلاتی است و حضرت علامه مصباح همواره به ما تأکید داشت که دعا و عبادت باید گروهی و تشکیلاتی باشد. امروز در مسائل اجتماعی برای اثرگذاری باید جریان انقلابی کار را گروهی و تشکیلاتی انجام دهد.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی ایران ادامه داد: نقطه کانونی و محوری فعالیت فرهنگی و سیاسی ولایت‌فقیه است و هر اندازه به این محور نزدیک باشیم بی‌شک موفق خواهیم بود.

حجت‌الاسلام روان‌بخش گفت: ریشه اصلی نابهنجاری تعطیلی فریضه امر به معروف است و این تعطیلی به تعبیر قرآن سبب حاکم شدن اشرار بر ما می‌شود. اصلاً باورش سخت است که در جمهوری اسلامی زن محجبه و چادری جرأت نکند وارد خیابان شود.

وی افزود: جهاد تبیین امروز از نان شب واجب است و باید در بین اقشار معلمان و دانش آموزان و دانشجویان حضور پیدا و آن را تبیین کرد؛ بنابراین در بین دانش آموزان نیاز است تا دانش آموزان نخبه و فرهنگی را شناسایی و کار تربیتی کرد.

این عضو ارشد موسسه امام خمینی ره با انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش و وزارت علوم گفت: مسئله اسلامی سازی در مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده و با وجود ظرفیت‌های عظیم موسسه امام خمینی وزارت‌های علوم و آموزش و پرورش اعتنایی به این مسائل ندارند و ثمره این بی‌اعتنایی امروز در کف خیابان دیده می‌شود.

وی با اشاره نیاز تحول در محتوای آموزش و پرورش گفت: چرا با وجود تأکید رهبری انقلاب هنوز مدارک و اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی گنجانده می‌شود؟

این فعال سیاسی تأکید کرد: این آشوب ها پایان می‌رسد ولی نیاز داریم با اتاق فکر آشوب برخورد کنیم.

وی با گلایه از خواص گفت: خواص و مدیران باید پای کار بیایند و درباره این اغتشاشات تبیین کنند و اجازه فعالیت به اغتشاشگران را ندهند تا اذهان را آلوده کنند.

مسئولان و مدیران نسبت به طرح‌های دشمن بی‌تفاوت نباشند

مسئول جبهه پایداری خوزستان در این دیدار با اشاره به طراحی‌های دشمن علیه امنیت نظام گفت: پادزهر این آشوب‌های فکری و امنیتی، جهاد تبیین است و باید بتوانیم این آشوب‌های فکری را پاسخ دهیم.

کریم کریمی تبار افزود: مسئولان و مدیران دولت سیزدهم در خوزستان باید پای کار باشند و نسبت به طرح‌های دشمن بی‌تفاوت نباشند و در این شرایط فتنه سکوت نکنند.

مسئول جبهه پایداری خوزستان گفت: به خواص و مدیران خوزستانی که در این فتنه سکوت کردند و یا اگر به آتش فتنه دمیدند، هشدار می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم کم کاری مدیری به انقلاب اسلامی آسیبی وارد کند.

کریمی تبار تأکید کرد: نسل جوان و دانش‌آموز برخلاف خواست و تصور دشمن، پای کار نظام است و نسل اخیر دانش آموز، نسل استکبارستیز است.