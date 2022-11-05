پرونده ابربدهکاران مالیاتی روی میز کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به اینکه اعلام فهرست ابربدهکاران بانکی در تدوین و بررسی بودجه سال آینده پیگیری می‌شود، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ابربدهکاران مالیاتی که هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند، ورود کرده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس افزود: در نشستی که اعضای این کمیسیون با سازمان امور مالیاتی برگزار کرد قرار شد فهرست ۱۰ نفره ای از ابربدهکاران مالیاتی از اشخاص حقیقی که بدهی‌های آنها صدها میلیارد ریال است به این کمیسیون اعلام تا به این تخلفات رسیدگی شود.

وی، اولویت کنونی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را شفاف سازی و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: در خصوص ارائه فهرست بدهکاران بانکی، تاکنون یک بانک از ارسال این فهرست امتناع کرده که مسؤولان آن برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شده‌اند.

پژمانفر گفت: بانک ملی بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته در نهایت فهرستی از بدهکاران خود را ارائه داد اما بخشی از اطلاعات لازم در این فهرست کامل نیست و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر تکمیل آن است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با تاکید بر اصل شفافیت در نهادهای پولی و بانکی، تصریح‌کرد: موضوع اعلام فهرست ابر بدهکاران بانکی در تدوین و بررسی بودجه ۱۴۰۲ نیز پیگیری خواهد شد.