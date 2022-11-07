به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح دوشنبه در آئین افتتاح اردوهای راهیان نور دانش آموزان و فرهنگیان استان بوشهر در جوار یادمان شهدای گمنام شهرستان گناوه اظهار داشت: شهدا ویژگی‌های خاصی دارا بودند که ولایتمداری و دشمن شناسی دو ویژگی برجسته آنها است.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: ولایتمداری و دشمن شناسی از ویژگی‌های خاص شهدای دوران دفاع مقدس است که انتظار می‌رود شما دانش آموزان در این اردو با الگوگیری از شهدا این ویژگی‌ها را در خود برجسته کنید.

افزود: شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس در دورانی که هیچ رسانه و تبلیغاتی مانند زمان حاضر نبود، دشمن را به خوبی شناختند و با ولایتمداری و لبیک به فرمان رهبر خود در برابر دشمنان در میدان‌های جنگ حضور یافتند و از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمن بعثی که از سوی کشورهای زیادی در دنیا پشتیبان و حمایت می‌شد، ایستادند و مقاومت کردند.

وی گفت: امروز همه فهمیده‌ایم که دشمن کشور و مردم ما آمریکای جنایتکار و دروغگو است و باید دشمن را با بصیرت شناخت.

جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بیان کرد: با همه دشمنی‌هایی که دشمنان بر علیه نظام اسلامی به راه انداخته‌اند اما ولایت چراغ هدایت و راهنمای راه ما است و با این چراغ هدایت توانسته‌ایم از این مسیر سخت عبور کنیم.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان باید منویات رهبر معظم انقلاب را چراغ و راهنمای خود بدانند افزود: انتظار می‌رود شما دانش آموزان با شهدا ارتباط داشته باشید و ولایتمدار و دشمن شناس باشید و از این سفر معنوی نهایت بهره را ببرند.

وی بیان کرد: شهدا، ارزشمندترین سرمایه خود را فدای انقلاب و نظام و ولایت کردند و و شما دانش آموزان باید از آنها الگو گیری و در مسیر آنها حرکت کنید. وراه و مسیر این عزیزان را ادامه دهید.

در این آئین برنامه‌های متنوعی با حضور مسئولان استانی و محلی و خانواده‌ها اجرا شد و ۱۳۸ دانش آموز با بدرقه گرم حاضران عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.