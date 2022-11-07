آغاز مزایده ۵۵۰ میلیارد تومان اموال تملیکی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص لزوم نظارت مستمر و ساماندهی انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مزایده سراسری شماره ۲۶۲ استان هرمزگان با ارزش پایه ۵۵۰ میلیارد تومان تا تاریخ چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در این مزایده می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر اسناد رسمی، پس از دریافت امضای الکترونیک نسبت به رؤیت لیست کالاها و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه‌های اینترنتی به آدرس‌های: www.tamliki.ir و www.setadiran.ir اقدام کنند.

قهرمانی با بیان اینکه دریافت جزئیات این مزایده برای متقاضیان از طریق مشاهده متن فراخوان امکان پذیر است، گفت: عموم مردم می‌توانند با مراجعه به اداره کل اموال تملیکی هرمزگان از تمامی کالاهای موضوع این مزایده بازدید کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در پایان ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات جهادی انجام شده در سازمان اموال تملیکی برای ساماندهی انبارهای استان و برگزاری مستمر و منظم مزایده‌ها در این خصوص، تحولات مثبت ایجاد شده را مرهون عمل به رهنمودهای ریاست قوه قضائیه و تلاش و پشتکار مسئولین و کارکنان این سازمان عنوان نمود و بر ادامه این روند تا ساماندهی صد درصدی کالاهای موجود تأکید کرد.