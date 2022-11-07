فضای مجازی بستر دشمن در جنگ ادراکی شد/غفلت از بعد معنوی زیارت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، صبح دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت کشور با تاکید بر اهمیت توجه به نیازهای مسافران در سفرهای زیارتی اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که آسایش و رفاه مردم در این سفرها به خوبی رعایت شود و روحانیون همراه با کاروان‌ها، با برگزاری جلساتی در طول سفر، به تبیین مسائل روز و دینی بپردازند.

وی افزود: باید برنامه ریزی درستی صورت بگیرد تا در سفرهای زیارتی پایه‌های دین و مسائل دینی را در ذهن زائران تحکیم و تقویت کرد.

امام جمعه یزد ادامه داد: امروزه نیاز به تبیین مسائل سیاسی برای مردم به شدت حس می‌شود و باید در کنار اهمیت دادن به احکام و مسائل دینی، مسائل سیاسی روز و مهم را روشنگری کرد.

ناصری با اشاره به اینکه تأثیر سفر زیارتی در روح و قلب زائر باید محسوس باشد، تصریح کرد: زائری که از سفر زیارتی باز می‌گردد، آثار این سفر باید در عمل و رفتار محسوس باشد اما متأسفانه برخی زائران بعد معنوی سفر خود را فراموش می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در تبیین مسائل انقلاب برای جوانان، ضعیف عمل شده و اگر گام دوم انقلاب را برای جوانان و نسل جدید به درستی روشن کرده بودیم امروز شاهد حضور نسل جدید در اغتشاشات اخیر نبودیم.

امام جمعه یزد با تاکید بر ضرورت تربیت دینی نسل جدید به صورت صحیح، بیان کرد: جامعه و خانواده‌ها نباید در زمینه تربیت دینی نسل جدید کوتاهی کنند و باید بدانند که این مسئله شکل دهنده شخصیت و ذهنیت فرزند، در آینده است.

ناصری با اشاره به لزوم تبیین گام دوم انقلاب برای مردم و به ویژه نسل جدید عنوان کرد: اگر جهاد تبیین به درستی انجام می‌گرفت، دشمن در فضای مجازی توانایی برپایی جنگ ادراکی علیه نظام و ملت ایران را نداشت اما به علت ضعیف عمل کردن ما در جهاد تبیین، شاهد تغییر نگرش و تفکر نسل جدید در فضای مجازی هستیم.

وی افزود: فضای مجازی توانایی تفکر و تشخیص را از فرزندان ما گرفته است و باید هر چه سریع‌تر برای نسل جدید روشنگری کرد.

سید صادق حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت کشور نیز در این دیدار با اشاره به تعداد بالای زائران یزدی در سفرهای زیارتی و عتبات عالیات اظهار کرد: سازمان حج و زیارت کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نیازهای زائران به ویژه زائران یزدی را پاسخ دهد.

وی افزود: به دلیل تقاضای زیاد زائران یزدی برای افزایش مدت زمان حضور در اماکن مذهبی، برنامه سفری ۵ روزه در دستور کار قرار گرفته و امید است به زودی شاهد اتفاقات خوبی در زمینه حضور زائران در اماکن مقدس باشیم.