به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نکونام ظهر چهارشنبه در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری برای ایجاد فرهنگ مناسب در بخش‌های مختلف شهرکرد مانند بوستان‌ها و پارک‌ها اقدام کند.

وی افزود: تقویت مساجد و حمایت از تلاشگران فرهنگی در راستای گسترش و پرورش فرهنگ اسلامی مورد توجه جدی مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد باشد.

نکونام به گلایه‌های مردم برخی از نقاط شهرکرد و توجه نکردن مسئولان به این گلایه‌ها اشاره و تصریح کرد: پاسخ به پرسش‌ها و انتظارهای مردم و شهروندان ضروری است.

وی یادآور شد: وضعیت شهرکرد در زمینه‌های مبلمان شهری، فضای سبز، خیابان‌ها و خدمات شهری در تراز مرکز استان نیست و امیداست شهردار جدید در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: طرح نیمه‌تمام برج‌های دوقلو شهرداری شهرکرد یکی از چالش‌های مرکز استان است که باید به‌سرعت برای تعیین تکلیف آن اقدام شود.

نکونام با اشاره به لزوم تسریع در روند تکمیل جاده و طرح‌های مرتبط با تپه نورالشهداء شهرکرد یادآور شد: این مکان به پایگاه فرهنگی و شهدایی تبدیل و پایگاه ورزشی زیپ‌لاین در مجاورت آن مدیریت شود.