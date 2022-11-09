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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۳

معاون سلامت دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

۴۳۰۰ قلاده سگ در کهگیلویه و بویراحمد واکسینه شدند

۴۳۰۰ قلاده سگ در کهگیلویه و بویراحمد واکسینه شدند

یاسوج- معاون سلامت دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۳۰۰ قلاده سگ در این استان واکسینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تا پایان سال جاری، شش هزار قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه می‌شوند.

وی با بیان اینکه این واکسیناسیون از طریق بخش خصوصی و دولتی انجام می‌شود، گفت: یکی از وظایف این سازمان، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است و بیماری هاری یکی از این بیماری‌ها است که از طریق گزش حیوانات به خصوص سگ به انسان منتقل می‌شود.

صادقی اظهار داشت: سازمان دامپزشکی نسبت به عقیم سازی و واکسیناسیون سگ‌ها، در مکان‌هایی که شهرداری‌ها برای جمع آوری سگ‌های ولگرد مشخص کرده، آمادگی دارد.

کد مطلب 5628586

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