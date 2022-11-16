به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر چهارشنبه با حضور مشاور رئیس سازمان امور مالیاتی در اردبیل برگزار شد، معاون منابع انسانی استانداری اردبیل ضرورت شفاف‌سازی در فعالیت‌ها و عملکرد امور مالیاتی را یادآور شد و اظهار کرد: این سازمان باید با راهکارهای جدید و عالمانه به سمت شفاف‌سازی عملکردها برود تا بخش عظیمی از مشکلات و نارسایی‌ها رفع شود.

کاظم دبیر با قدردانی از فعالیت مدیرکل سابق امور مالیاتی استان اردبیل تصریح کرد: دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا در حوزه مالیات به تمام تعهدات خود عمل کند و به نوعی عدالت مالیاتی را رعایت کرده و در این زمینه تحقق برنامه‌ها از رویکردها و اهداف اصلی است.

وی گفت: با بهره‌گیری از شیوه‌های جدید در مالیات‌ستانی در حقیقت سعی بر این است تا مؤدیان مالیاتی در یک فرآیند مناسب پرداختی‌های خود را انجام داده و جلوی نگاه طبقاتی و یا مفاسد مالیاتی نیز گرفته شود.

معاون منابع انسانی استانداری اردبیل اجرای طرح‌های جدید سازمان امور مالیاتی را برای شفاف‌سازی مالیات و کاهش بروکراسی اداری یادآور شد و افزود: با رسیدن به عدالت مالیاتی و حسابرسی مناسب ما با بیشترین رضایتمندی و کمترین نارضایتی‌ها روبه‌رو خواهیم شد.

دبیر در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین منبع درآمد کشور بعد از نفت، منابع مالیاتی است که دولت تلاش می‌کند با شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید به تقویت نظام درآمدی کشور کمک کرده تا با تکیه بر منابع مالیاتی، صادرات و سایر حوزه‌ها وابستگی خود را به نفت به کمترین میزان برساند.

در این مراسم مدیرکل جدید امور مالیاتی استان اردبیل نیز اضافه کرد: اصلی‌ترین رویکرد سازمان امور مالیاتی اجرای پایانه‌های فروشگاهی است تا بر اساس آن پرداخت مالیات به شکل درست و حقیقی انجام شود.

داریوش سرخانی‌مقدم بیان کرد: با پرداخت داوطلبانه مالیات در قالب اظهارنامه‌های ارائه شده آن هم به شکل الکترونیکی، سعی بر این است تا تسهیل در امور مالیاتی انجام و رضایتمندی فراهم آید.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با هدف کاهش مراجعات و بهبود روند امور اداری و اجرایی در حوزه مالیات، سعی ما بر این است تا در بخش‌های مختلف اقدامات اجرایی و مراجعه مؤدیان به صورت غیرحضوری و مؤثر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از زحمات «ابراهیم قلیزاده» به عنوان مدیرکل سابق امور مالیاتی قدردانی و «داریوش سرخانی‌مقدم» که پیش از این معاون امور مالیاتی استان اردبیل بود، به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.