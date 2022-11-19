برگزاری جشن بزرگ«همه هوادار ایران» و تجلیل از ورزشکاران مدال آور

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ جشن بزرگ فرهنگی ورزشی«همه هوادار ایران» به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در فرهنگسرای بیرجند با حضور جمعی از مسئولان و ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی امروز در این مراسم گفت: جشن بزرگ «همه هوادار ایران» در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور با حضور جمعی از ورزشکاران استان برگزار می شود.

علی فرخنده با بیان اینکه پیشرفت های امروز کشور حاصل خون ۵ هزار شهید ورزشکار دوران دفاع مقدس است، افزود:۱۵۵ هزار شهید دفاع مقدس، جوان مجرد بودند که جا دارد سیره و روش زندگی این شهدای عزیز الگوی جوانان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در تاریخ اسلام و انقلاب و بیانیه گام دوم انقلاب از جوان به معنای امید به آینده، خودآگاهی، اعتماد به نفس و خودباوری یاد شده است، ادامه داد: شرایط موجود این ضرورت را به وجود آورده است که در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، با شور و نشاط و خودباوری، آینده خویش را بسازیم.

ورزشکاران مانند مجاهدان فی سبیل الله

رئیس هیات ووشوی خراسان جنوبی هم در این مراسم با تشکر از ورزشکاران استان که با اراده ای فولادی در میادین مختلف ورزشی برای خراسان جنوبی افتخار آفریدند، گفت: یک ورزشکار باید رنج و سختی های بسیاری را تحمل کند تا برای هم وطنان خود افتخار آفرینی کند.

حجت الاسلام وحید خرمشاد اظهار کرد: ورزشکاران مانند مجاهدان فی سبیل الله هستند که در میادین بین المللی پرچم ایران اسلامی را به اهتزار در می آورند.

به گفته وی از آن جایی که دشمنان هیچ گاه از دشمنی خود با مردم ایران کوتاه نخواهند آمد، ملت ایران اسلامی با توکل بر خداوند متعال در برابر همه دشمنان خود ایستاده اند.

وی با بیان اینکه ضعف هایی در امور مختلف کشور وجود دارد، افزود: پیشرفت های که در بخش های مختلف بهداشت و درمان، هسته ای، تولید تجهیزات نظامی و… در شرایط تحریم داشته ایم سبب ارتقای رتبه علمی ایران در جهان شده است.

خرمشاد تاکید کرد: همه این پیشرفت ها در زیر سایه اسلام بوده است و دشمن تلاش بسیاری انجام می دهد تا پیشرفت این ملت را در عرصه های مختلف متوقف کند.

تجلیل از ۵۶ ورزشکار مدال آور

در این جشن که با به اهتزاز در آمدن پرچم زیبای سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و خواندن سرود های حماسی و نوای خوش مرشدان و حرکات زیبای ورزش باستانی همراه بود از ۵۶ مدال آور ورزشکار خراسان جنوبی در رقابت های جهانی، آسیایی، بین المللی و المپیاد استعداد های برتر و همچنین روسا، نایبان رئیس و مربیان این رشته های ورزشی تجلیل شد.

در بین ورزشکارانی که در این مراسم از آنها تجلیل شد نام ورزشکارانی چون نجمه خدمتی، مهسا کدخدا، جواد سلمانی، متین سیروسی، پوریا ایوبی و…وجود داشت که در میادین بین المللی و آسیایی برای مردم خراسان جنوبی بارها افتخار آفرینی کرده اند.

این جشن با همکاری فرمانداری و شهرداری بیرجند، اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل آموزش و پرورش و صدا و سیمای استان و سازمان بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی برگزار شد.