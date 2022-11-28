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۷ آذر ۱۴۰۱، ۸:۲۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل:

مربیان پرورشی دانش‌آموزان را کنشگر فرهنگی تربیت کنند

مربیان پرورشی دانش‌آموزان را کنشگر فرهنگی تربیت کنند

اردبیل- مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: نوجوانان گروه هدف در سازمان تبلیغات اسلامی هستند که باید در مدارس توسط مربیان پرورشی به عنوان کنشگران فرهنگی تربیت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده شامگاه یکشنبه در همایش روحانیون طرح امین و معلمان پرورشی مدارس که در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، در سخنانی بر ضرورت توجه به مهارت‌های ارتباط مؤثر بین مربی و متربی تاکید و اظهار کرد: نوع نگاه ما به مسائل فرهنگی باید تحول یافته و با توصیف صحیح صحنه و در نظر گرفتن شرایط روز جامعه به تبلیغ فرهنگ دینی بپردازیم.

وی استدلال محور بودن را ویژگی اصلی نسل امروز جامعه برشمرد و افزود: دانش آموزان به دنبال برهان و استدلال بوده و حرف حق را قبول می‌کنند لذا مربیان پرورشی باید در نوع و نحوه ارائه محتوا توجه بالای داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل به ابعاد موفقیت در تعلیم و تربیت صحیح اشاره کرد و گفت: تحول در برنامه ریزی، هدف گذاری دقیق و اجرای عملیات فرهنگی در بحث تبلیغ در بین نوجوانان و جوانان باید در دستور کار مربیان پرورشی قرار گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

حجت الاسلام جعفرزاده بر ضرورت تربیت جوانان کنشگر فرهنگی در مدارس تاکید کرد و گفت: روحانیون طرح امین و مربیان پرورشی باید به محتوا محور بودن و مهارت افزایی توجه داشته و با روش مندی همراه با محبت، اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی را در مدارس ارتقا بخشند.

مربیان پرورشی دانش‌آموزان را کنشگر فرهنگی تربیت کنند

ارتقای روحیه امید و باورمندی عامل مؤثر در رفع توطئه دشمن

وی به تبلیغات سو دشمن در جریانات اخیر کشور اشاره کرد و گفت: دشمن با ایجاد حس ناامیدی در بین مردم درصدد وارونه جلوه دادن حقیقت بوده و اخبار جعلی را در اذهان مردم مرجعیت می‌بخشند که در این میان متولیان فرهنگی باید با تقویت روحیه باورمندی و اثرگذاری، نقاط اثرگذاری دشمن را در امر تربیتی شناخته و به درستی و قاطعیت با آن مقابله کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل در پایان به محورهای فرهنگی فعالیت این اداره اشاره کرد و افزود: توجه به مباحث حوزه بانوان، ارتقای شبکه تبلیغی و امامت و توجه به قشر نوجوان و شبکه عظیم تبلیغی که برای این حوزه در نظر گرفته شده، از مهم‌ترین محورهای فرهنگی فعالیت تبلیغات اسلامی است.

کد مطلب 5641665

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