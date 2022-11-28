به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده شامگاه یکشنبه در همایش روحانیون طرح امین و معلمان پرورشی مدارس که در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، در سخنانی بر ضرورت توجه به مهارت‌های ارتباط مؤثر بین مربی و متربی تاکید و اظهار کرد: نوع نگاه ما به مسائل فرهنگی باید تحول یافته و با توصیف صحیح صحنه و در نظر گرفتن شرایط روز جامعه به تبلیغ فرهنگ دینی بپردازیم.

وی استدلال محور بودن را ویژگی اصلی نسل امروز جامعه برشمرد و افزود: دانش آموزان به دنبال برهان و استدلال بوده و حرف حق را قبول می‌کنند لذا مربیان پرورشی باید در نوع و نحوه ارائه محتوا توجه بالای داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل به ابعاد موفقیت در تعلیم و تربیت صحیح اشاره کرد و گفت: تحول در برنامه ریزی، هدف گذاری دقیق و اجرای عملیات فرهنگی در بحث تبلیغ در بین نوجوانان و جوانان باید در دستور کار مربیان پرورشی قرار گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

حجت الاسلام جعفرزاده بر ضرورت تربیت جوانان کنشگر فرهنگی در مدارس تاکید کرد و گفت: روحانیون طرح امین و مربیان پرورشی باید به محتوا محور بودن و مهارت افزایی توجه داشته و با روش مندی همراه با محبت، اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی را در مدارس ارتقا بخشند.

ارتقای روحیه امید و باورمندی عامل مؤثر در رفع توطئه دشمن

وی به تبلیغات سو دشمن در جریانات اخیر کشور اشاره کرد و گفت: دشمن با ایجاد حس ناامیدی در بین مردم درصدد وارونه جلوه دادن حقیقت بوده و اخبار جعلی را در اذهان مردم مرجعیت می‌بخشند که در این میان متولیان فرهنگی باید با تقویت روحیه باورمندی و اثرگذاری، نقاط اثرگذاری دشمن را در امر تربیتی شناخته و به درستی و قاطعیت با آن مقابله کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل در پایان به محورهای فرهنگی فعالیت این اداره اشاره کرد و افزود: توجه به مباحث حوزه بانوان، ارتقای شبکه تبلیغی و امامت و توجه به قشر نوجوان و شبکه عظیم تبلیغی که برای این حوزه در نظر گرفته شده، از مهم‌ترین محورهای فرهنگی فعالیت تبلیغات اسلامی است.