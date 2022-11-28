اجرای طرح تعرفه های خدمات پرستاری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی میرزایی صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: پرستاری و حیطه‌های مربوطه یکی از سخت‌ترین مشاغل است که همکاران ما با تفکر بسیجی و جهادی سختی‌های آن را تحمل می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان‌کرد: حدود هزار و ۷۷۵ پرستار، بهیار، کمک بهیار و … در مجموعه‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فعالیت می‌کنند.

موسوی میرزایی با اشاره به اینکه از این تعداد هزار و ۳۶۵ نفر پرستار در ۱۴ بیمارستان سطح استان در حال خدمات‌دهی هستند، افزود: بخش عمده‌ای از مسئولیت بخش سلامت و درمان جامعه بر عهده این پرستاران عزیز است.

وی با تأکید بر اینکه پرستاران ما کمک کننده حیات انسان‌ها هستند، گفت: اگر در نیمه‌های شب سری به بیمارستان‌های خراسان جنوبی بزنیم، متوجه می‌شویم پرستاران چگونه عاشقانه و با شوق به هم نوعان خود خدمت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ایام کرونا که بسیاری از شهروندان حاضر نبودند حتی از نزدیکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند به واسطه حضور بیماران کرونا عبور کنند، پرستاران ما با جان و دل در این مجموعه‌ها خدمت رسانی می‌کردند.

موسوی میرزایی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های همیشه پرستاران ما بحث تعرفه‌های خدمات پرستاری بود که برای اولین بار چند هفته قبل اجرا شد.

وی یادآور شد: این موضوع یکی از دغدغه‌هایی بود که بعد از گذشت چند سال با همت دولت و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به مرحله اجرا رسید.