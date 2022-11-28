مشکلات مازندران در جلسه با معاون اول رئیس جمهور بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک نمایندگان مازندرانی و معاون اول رئیس جمهور اهم مسائل و چالش‌های توسعه مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار ۲ ساعته که امروز با حضور استاندار مازندران در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، محمد مخبر با اشاره به ظرفیت‌های پایدار مازندران در مسیر توسعه گفت: دولت سیزدهم تلاش دارد تا از قابلیت‌های مهم مازندران در حوزه‌های مختلف بهره برداری کند.

معاون اول رئیس جمهور مازندران را استانی با ظرفیت نخبگانی توانمند و استعدادهای سرشار دانست و افزود: جوانان و نخبگان مازندران برای شتاب بخشی به روند توسعه این استان وارد عمل شوند.

مخبر با اشاره به نظام مسائل مازندران بویژه در حوزه کشاورزی و گردشگری خاطر نشان کرد: دولت برای توسعه کشاورزی و زیر ساخت‌های گردشگری مازندران عزم قاطع دارد.

وی با اشاره مصوبات سفر رئیس جمهور به مازندران و تصویب ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار افزود: این اعتبار در چارچوب برنامه قوی اقتصادی، عمرانی و فرهنگی به صورت سنواتی هزینه خواهد شد.

علیپور رئیس مجمع نمایندگان مازندران با تشریح کمبودها و نیازهای این استان خواستار برنامه ریزی دقیق دولت برای حل چالش‌های اساسی این استان شد.

وی با اشاره به روند مثبت همگرایی مسئولان مازندران اظهار امیدواری کرد با پشتیبانی دولت زیرساخت‌های زیربنایی و خدماتی این استان در بخش‌های گوناگون ارتقا یابد.

در ادامه هریک از اعضای مجمع نمایندگان مازندران در گزارشی از مشکلات و پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های توسعه حوزه انتخابیه خود، پیشنهادها و برنامه‌های اصلاحی برای برون رفت از تنگناهای مربوطه را ارائه کردند.