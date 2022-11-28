تلاش برای کاهش میزان آورده متقاضیان در نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی روز دوشنبه با بیان اینکه سیاست دولت در بخش مسکن ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال است، اظهار داشت: در این راستا با توجه به جمعیت، توسعه استانی و تعداد خانوارهایی که باید از مسکن برخوردار باشند سهمیه هر استان مشخص شده است

وی با بیان اینکه زنجان به عنوان استان پیشرو احداث مسکن در کشور مطرح است، ادامه داد: ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در استان آغاز شده وو در این راستا برنامه حوزه مسکن، در ۲ بخش ۲ ساله طراحی شده است، در ۲ سال اول بیش از ۳۸ هزار واحد تعهد استان زنجان است.

اسماعیلی افزود: خوشبختانه هم اکنون از این تعداد بیش از ۱۶ هزار واحد مسکونی در استان تخصیص پروژه شده و در حال اجرا است و با توجه به شروع پروژه‌ها پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها هم متفاوت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به افزایش قیمت مصالح اشاره کرد و گفت: متأسفانه جهش تورمی ایجاد شده و در این راستا اثر منفی خود را در پروژه‌های مسکن ملی به علت تعداد و تراکم زیاد پروژه‌ها گذاشته است.

اسماعیلی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها بر روی قیمت تمام شده مسکن اثر مستقیم می‌گذارد و در این خصوص پیگیر کاهش ساخت مسکن با کمترین قیمت هستیم و از طریق نمایندگان مردم استان زنجان در مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی پیگیر هستیم تا بتوانیم مسکنی با کمترین آورده برای مردم بسازیم و مردم دچار فشار مالی نشوند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به هدفی که داریم بسیار جدی هستیم، ابراز کرد: نسبت به افزایش تسهیلات تلاش لازم را داریم و از ظرفیت چند بانک استان هم برای دریافت تسهیلات استفاده خواهد شد

گفتنی است بیش از ۷۰ هزار واحد مسکونی سهم استان زنجان از قانون جهش تولید مسکن در بخش شهری و روستایی است.