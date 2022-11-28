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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۹

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد؛

آزادی ۹ نفر از متهمان اغتشاشات در خراسان‌شمالی

آزادی ۹ نفر از متهمان اغتشاشات در خراسان‌شمالی

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از آزادی ۹ نفر از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه که در پی پیروزی تاریخی و غرورآفرین تیم ملی فوتبال ایران صادر شد، از بررسی مجدد پرونده بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در استان و آزادی ۹ نفر دیگر از این متهمان خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه متهمان مذکور به علت دارا بودن شرایط قانونی، مشمول ارفاقات و تخفیفات موردنظر شده‌اند؛ اظهار کرد: عوامل اصلی، صحنه گردانان، محرکین و مسببین اغتشاشات و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء به اموال عمومی و خصوصی آسیب زده‌اند از شمول این ارفاقات قانونی مستثنی هستند.

کد مطلب 5642298

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