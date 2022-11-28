به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه که در پی پیروزی تاریخی و غرورآفرین تیم ملی فوتبال ایران صادر شد، از بررسی مجدد پرونده بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در استان و آزادی ۹ نفر دیگر از این متهمان خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه متهمان مذکور به علت دارا بودن شرایط قانونی، مشمول ارفاقات و تخفیفات موردنظر شده‌اند؛ اظهار کرد: عوامل اصلی، صحنه گردانان، محرکین و مسببین اغتشاشات و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء به اموال عمومی و خصوصی آسیب زده‌اند از شمول این ارفاقات قانونی مستثنی هستند.