صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دلایل اصلی ناکامی تیم ملی در بیست و دومین دوره رقابتهای جام جهانی، گفت: یکی از اصلی ترین دلایل حذف تیم ملی تغییرات زیاد در سطح سرمربی بود. ما در حدود سه سال گذشته سه سرمربی عوض کردیم. هر کدام با عقاید و تفکراتی متفاوت نسبت به دیگری. این تغییرات آنقدر زیاد بود که برخی بازیکنانی که دوره اسکوچیچ همیشه به عنوان یار فیکس به میدان می‌رفتند در زمان کی روش نیمکت نشین محض شده یا تنها دقایقی کوتاه به بازی گرفته شدند.

این پیشکسوت فوتبال ادامه داد: این تفاوت‌های فکری و تغییرات در سطح سرمربیگری به تیم ملی ضربه زد. البته چند بازیکن آماده هم به اردوی تیم ملی دعوت نشدند که این هم می‌تواند یکی از دلایل عدم موفقیت تیم ملی باشد.. اما در مجموع باید بگوییم احتیاط زیاد و ترس از حریفان باعث شد تا نتوانیم نمایش قابل قبولی در جام جهانی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این نتایج بدست آمده کارلوس کی روش باید بماند یا فرد دیگری جایگزین او شود گفت: با نتایجی که تیم ملی در جام جهانی به دست آورد هیچ کس از عملکرد کی روش راضی نبود. خوردن ۷ گل در دو بازی نشان داد که تیم ملی ما ضعف‌های زیادی دارد که کادر فنی نتوانست آنها را برطرف کند. حالا زمان آن رسیده است که تغییرات کاملی در تیم ملی چه در سطح کادر فنی و چه بازیکن صورت بگیرد.

بازیکن سابق استقلال ادامه داد: بازیکنانی که تقریباً پا به سن گذاشته اند باید کنار گذاشته شوند و جوانانی جای آنها را بگیرند که هم انگیزه بالا دارند و هم پرانرژی هستند. ضمن اینکه کادر فنی هم نتوانست عملکرد راضی کننده‌ای داشته باشد. بنابراین خیلی‌ها منتظرند تا این اتفاق صورت بگیرد تا تغییرات اساسی در تیم ملی بوجود بیاید.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه تنها یک سال تا شروع جام ملت‌های آسیا باقی مانده است آیا باز هم باید از مربی خارجی استفاده کنیم یا می‌توانیم به مربیان داخلی اعتماد کنیم گفت: اینکه چه کسی هدایت تیم ملی را به عهده بگیرد یک بحث است و برنامه ریزی دقیق برای موفقیت تیم ملی بحثی دیگر. ما با کارلوس کی روش سه بار در جام جهانی و دو بار در جام ملت‌های آسیا حاضر شدیم اما متأسفانه کی روش نتوانست انتظارات را برآورده کند خصوصاً در جام ملت‌های آسیا که ما همیشه مدعی قهرمانی هم هستیم.

بازیکن سابق آبی پوشان تهران ادامه داد: اگر قرار است مربی خارجی یا داخلی هدایت تیم ملی را به عهده بگیرد از همین امروز باید با یک برنامه ریزی دقیق کار را شروع کنیم تا بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم. بی برنامگی به فوتبال ما ضربه‌های زیادی است. راز موفقیت‌های تیم‌هایی چون ژاپن و کره جنوبی در جام جهانی برنامه ریزی دقیق، اعتقاد به فوتبال پایه و رعایت تمامی اصول است که باعث شده آنها برابر حریفان صاحب نام دنیا پیروز شده و شگفتی ساز شوند. اگر ما هم می‌خواهیم موفق باشیم باید اصولی کار کرده و با برنامه ریزی دقیق کار را پیش ببریم.

ورمزیار در پایان خاطرنشان کرد: از جام جهانی کنار رفتیم. گل‌های زیادی دریافت کردیم و باید بگوییم عملکرد قابل قبولی نداشتیم. باید این شکست‌ها را فراموش کرده و از آنها درس عبرت بگیریم. به آینده فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم. از صاحب نظران فوتبال که سال‌ها در این رشته زحمت کشیده اند استفاده کنیم. فوتبال را به فوتبالی‌ها بسپاریم تا ان شاالله بتوانیم آینده روشنی در فوتبالمان داشته باشیم.