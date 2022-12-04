به گزارش خبرنگار مهر، «محمد فهد العمادی» نوجوان فوتبال دوست قطری در حاشیه بازی‌های جام جهانی و در بازار واقف دوحه به دوربین یکی از شبکه‌های تلویزیونی آلمانی گفت و گو کرد.

خبرنگار آلمانی در این گفت و گو پیرامون اعتراض بازیکنان تیم ملی این کشور به اقدامات دولت قطر در میزبانی سوال کرد و العمادی گفت: چرا تیم ملی آلمان چنین حرکت اعتراضی در عکس تیمی خودش انجام داد؟ می‌توانید برای من توضیح بدهید دلیل این اقدامتان چه بود؟

خبرنگار آلمانی در پاسخ گفت: آنها می‌خواستند به ممانعت فیفا از نمایش بازوبندهایی که قرار بود با شعارهایی در حمایت از همجنسگرایان بسته شود واکنش نشان بدهند، به نظر شما ما حق نداریم از حق مردم جهان دفاع کنیم؟

العمادی در پاسخ گفت: اگر به فکر مردم جهان هستید چرا از مردم فلسطین حمایت نمی‌کنید؟

خبرنگار آلمانی گفت: این موضوع دیگری است و نوجوان قطری دوباره پاسخ داد: نه اتفاقاً موضوع دیگری نیست سوال اصلی ما همین است که اگر مدافع حقوق مردم جهان هستید چرا از حق مردم فلسطین حمایت نمی‌کنید؟

این ویدئو بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی مخاطبان و کاربران جهان عرب داشته که شجاعت و صراحت نوجوان قطری را مورد تحسین قرار داده‌اند.