فاطمیه خط مقدم است/ اجتماع بزرگ هیئات مذهبی در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه هیئات مذهبی شهرستان بابل به مناسبت ایام فاطمیه آمده است: مردم مؤمن و غیرتمند شهرستان دارالمومنین بابل همانطور که مستحضرید نظر به در پیش بودن ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره و ایام فاطمیه که خط مقدم دفاع از حریم و حرم است، همچنین برای تقاضای رسیدگی به مطالبات و اعتراضات به حق از طرف مردم و جداسازی صف منتقدین منصف از معاندین اغتشاشگر و برای اینکه دیگر در این شهر شاهد تحرکات مزدبگیران استکبار و حرمت شکنان دین و دیانت مردم نباشیم، از شما امت حزب الله که کما فی السابق در ایام مختلف بصیرت و هوشیاری خودتان را به منصه عمل رساندید دعوت می‌کنیم.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: در این ۸۰ روز همه ما در سراسر کشور عزیزمان شاهد هتک حرمت به قرآن کریم، مساجد، پرچم مقدس جمهوری اسلامی و نوامیس مردم بودیم، مواجب بگیرانی که بی‌گناهان را بی رحمانه هدف تیراندازی‌های کور قرار دادند و هر مخالف اغتشاش و آشوب را با سنگ و چوب و دشنه پاسخ گفتند و به بهانه مرگ اتفاقی یک نفر، بی گناهان زیادی را کشتند.

در ادامه آورده شده است: ماهیت این مزد بگیران دشمن را از رسانه‌هایی که آنها را تحریک و امر به این کارهای پلید می‌کنند می‌توان شناخت، رژیم‌هایی که هر کدام در کودک کٌشی و زن کٌشی بر یکدیگر سبقت می‌گیرند، از رژیم کودک کٌش صهیونیستی که روزی را بدون کشتن مظلومان به شب نمی‌رساند تا رژیم آل سعود که خبرنگار مخالف خود را با ارّه موتوری قطعه قطعه می‌کند و هر روز بر سر مردم بی دفاع یمن بمب می‌ریزد تا رژیم آمریکا که دستش به خون میلیون‌ها بی گناه آلوده است و ننگ شکنجه گاه‌ها و کشتارگاه‌های گوانتانامو و ابوغریب را بر پیشانی دارد و بی بی سی حامی قتل عام مردم عراق و افغانستان توسط ارتش استعماری انگلیس بر مرگ اتفاقی یک خانم اشک تمساح می‌ریزند و این آشوب‌ها را فرماندهی می‌کنند، صدها میلیارد تومان ثروت عمومی را به آتش کشیدند و بدتر از این، امنیت مردم را مختل کردند.

در این اطلاعیه ضمن تشکر از نیروی انتظامی و امنیتی که با اقتدار توطئه دشمن را مهار کرده‌اند، آمده است: ا تجربه نشان داد که انقلاب اسلامی، مردمی شروع شده مردمی ادامه یافته و همیشه با حضور مردم استمرار می‌یابد، لذا از عموم مردم عزیز بابل که همیشه نشان داده‌اند بصیرترین مردم روزگارند، دعوت می‌کنیم در اجتماع بزرگ هیئات مذهبی به مناسبت شهادت بضعه رسول الله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و یادبود شهدای مظلوم شاهچراغ و شهدای مظلوم امنیت که از ساعت ۱۸:۳۰ بعد نماز مغرب و عشاء روز چهارشنبه ۱۶ آذر با حرکت دسته روی متمرکز هیئت‌های حسینی که مبدأ آن آستان مقدسه امامزاده قاسم (ع) و مقصد آن خیابان مصلی، حکیم آباد، ضلع شرقی دانشگاه صنعتی نوشیروانی است، مقتدرانه مشرف شوند، تا مواضع مردم در قبال این حوادث تبیین شود و یکبار دیگر مردم هوشمند و بصیر بابل با حرکت الهی خود به جهانیان بفهمانند که صدای حق طلبی ملت امام حسین (ع) بالاتر از همه بوق‌های تبلیغاتی دشمنان است و مسئولان انتظامی و اجرایی و قضائی بدانند خواست عموم مردم محاکمه و مجازات عاملان این اعمال ننگین و بازستاندن سرمایه‌های به آتش کشیده شده از آنهاست.

خناسان بدانند که ما جانمان را فدای آیه آیه قرآن می‌کنیم و تا آخرین قطره خون پای برافراشته بودن این پرچم سه رنگ با آرم مقدس الله ایستاده‌ایم. ما فرزندان آن مادر پهلو شکسته‌ای هستیم که در دفاع از حریم ولایت لحظه ای درنگ نکرد، مادری که الگوی همه زنان و دختران و مادران عفیفه ی عالم است، مادری که آزادگی به فرزند نازنینش سیدالشهداء آموخت، که روز عاشورا وقتی در مقابل خناسان روزگارش قرار گرفت و حرف از بیعت با یزید ملعون را شنید، ندا در داد که مادرم به من آموخت لحظه ای در مقابل ظلم و ظالم سر تعظیم فرود نیاورم و ندای هیئهات من الذله از آن لبان ترک خورده بلند شد.