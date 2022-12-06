  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

مهر خبر می دهد؛

اخراج از بیمارستان؛ پاداش ریه های کرونایی!

می گوید شبانه روز در بخش بیماران کرونایی بوده است، حالا کارانه ای که بابت سه ماه خدمت به او داده اند، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل اخراج کادر درمان طرحی و قراردادی از بیمارستان‌های وزارت بهداشت، همچنان محل اعتراض و گلایه افرادی است که در ایام کرونا، یک لحظه هم دست از خدمت به بیماران برنداشته اند و حالا باید اخراج شوند.

اخراج نیروهای طرحی و قراردادی از بیمارستان‌های تابعه وزارت بهداشت، در حالی اتفاق می‌افتد که این نیروها در دوران سخت کرونا، به یاری وزارت بهداشت آمدند تا مراقب بیماران باشند.

اغلب این نیروها که به تدریج در حال اخراج از بیمارستان‌های تابعه وزارت بهداشت هستند، در دوران کرونا فرصت استراحت نداشتند و اغلب ساعات شبانه روز را در کنار تخت بیماران کرونایی بودند. همان روزهایی که خانواده بیماران هم جرأت نزدیک شدن به بیمار خودشان را نداشتند.

می‌گوید از نیروهای طرحی رشته مامایی است.

او در بیمارستانی در سنندج مشغول خدمت بوده است و حالا به یک مرکز بهداشتی منتقل شده و هر لحظه نگران است که او را نخواهند و بیکار شود.

می‌گوید: در دوران کرونا بدون یک روز مرخصی، بالای سر بیماران مشغول خدمت بودم. حتی ریه‌های من درگیر بیماری کرونا شده و هنوز عارضه‌های آن مرا اذیت می‌کند.

او به روزهای سخت دوران کرونا اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: کسی یادش نرفته که آن روزها مجبور بودیم از یک ماسک را چند روز استفاده کنیم، چون نبود.

این ماما می‌گوید: دوران طرح من اختیاری و ۴ ساله است، می‌توانستم نیایم و در خانه بمانم. اما، آمدم و مشغول خدمت شدم به این نیت که ما را استخدام کنند. ولی حالا، نیروهای طرحی را اخراج می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: از ما بدتر، قراردادی‌های ۸۹ روزه هستند که حتی بیمه هم ندارند.

این ماما از شرایط پیش آمده برای نیروهای طرحی که در روزهای سخت کرونا کنار مردم بودند، به شدت گلایه دارد و دلخور است.

او می‌گوید: وقتی به نیروهای طرحی نیاز داشتند، حرفی از عدم تمدید طرح نبود. حالا دارند، یکی یکی بچه‌ها را اخراج می‌کنند. در حالی که زمینه جذب این نیروها فراهم است.

این ماما، به پرداخت کارانه از محل تعرفه‌های خدمات پرستاری اشاره می‌کند و می‌گوید: این قانون شامل ما هم شده و من بابت سه ماه پایانی سال گذشته، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کارانه گرفته ام، در حالی که یک نفر مثل من، حدود ۶ میلیون کارانه گرفته است.

او نسبت به تبعیض‌هایی که در مسیر جذب و استخدام نیروهای طرحی وجود دارد، گلایه می‌کند و می‌افزاید: چرا من با ۵ سال خدمت، نباید استخدام شوم. اما، یک نیرو که حتی یک روز هم سابقه خدمت در بخش کرونا را نداشته است، استخدام شود.

حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شیدا IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام. منم یکی از اعضای کادر درمان و بهداشت زمان کرونام.دوسال کرونا رو کلا تو مرکز کرونا نمونه گیر بودم.تو اوج سختی اون ایام یک لحظه پشت دولتو خالی نکردم،، ولی به محض کاهش آمار منو تعدیل کردن الان 9 ماهه بیکارم. کجاست عدالت !؟پس وعده استخدام دولت چی شد!؟ .. خواهش میکنم پیگیری کنین🙏
    • علی IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      تبدیل وضعیت بدون آزمون نیروهای مظلوم طرحی بدون سهمیه ایام کرونا و پایان طرحی ها در همه ی رشته های بهداشت و درمان
    • عاطفه GB ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      تبدیل وضعیت نیروی های طرحی تعدیل شده ایام کرونا .. کرونا چیزی بود که دنیا در وحشت ونگرانی بود کسی از اینده کرونا خبری نداشت آیا کسی یادش است .. اوایل کرونا .. با تمام بی‌رحمی پایان طرح خوردیم والان شش ماه خونه نشین هستم . استرس ونگرانی های دوران کرونا الان گرفتارمون کرد با تشکر
    • کارشناس بهداشت IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      من هم با ۴سال سابقه کار دربخش واکسیناسیون ونمونه گیری الان دارم تعدیل میشم این بزرگترین ظلم درحق کادرسلامت هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها