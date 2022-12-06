اخراج از بیمارستان؛ پاداش ریه های کرونایی!

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل اخراج کادر درمان طرحی و قراردادی از بیمارستانهای وزارت بهداشت، همچنان محل اعتراض و گلایه افرادی است که در ایام کرونا، یک لحظه هم دست از خدمت به بیماران برنداشته اند و حالا باید اخراج شوند.
اخراج نیروهای طرحی و قراردادی از بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت، در حالی اتفاق میافتد که این نیروها در دوران سخت کرونا، به یاری وزارت بهداشت آمدند تا مراقب بیماران باشند.
اغلب این نیروها که به تدریج در حال اخراج از بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت هستند، در دوران کرونا فرصت استراحت نداشتند و اغلب ساعات شبانه روز را در کنار تخت بیماران کرونایی بودند. همان روزهایی که خانواده بیماران هم جرأت نزدیک شدن به بیمار خودشان را نداشتند.
میگوید از نیروهای طرحی رشته مامایی است.
او در بیمارستانی در سنندج مشغول خدمت بوده است و حالا به یک مرکز بهداشتی منتقل شده و هر لحظه نگران است که او را نخواهند و بیکار شود.
میگوید: در دوران کرونا بدون یک روز مرخصی، بالای سر بیماران مشغول خدمت بودم. حتی ریههای من درگیر بیماری کرونا شده و هنوز عارضههای آن مرا اذیت میکند.
او به روزهای سخت دوران کرونا اشاره میکند و ادامه میدهد: کسی یادش نرفته که آن روزها مجبور بودیم از یک ماسک را چند روز استفاده کنیم، چون نبود.
این ماما میگوید: دوران طرح من اختیاری و ۴ ساله است، میتوانستم نیایم و در خانه بمانم. اما، آمدم و مشغول خدمت شدم به این نیت که ما را استخدام کنند. ولی حالا، نیروهای طرحی را اخراج میکنند.
او ادامه میدهد: از ما بدتر، قراردادیهای ۸۹ روزه هستند که حتی بیمه هم ندارند.
این ماما از شرایط پیش آمده برای نیروهای طرحی که در روزهای سخت کرونا کنار مردم بودند، به شدت گلایه دارد و دلخور است.
او میگوید: وقتی به نیروهای طرحی نیاز داشتند، حرفی از عدم تمدید طرح نبود. حالا دارند، یکی یکی بچهها را اخراج میکنند. در حالی که زمینه جذب این نیروها فراهم است.
این ماما، به پرداخت کارانه از محل تعرفههای خدمات پرستاری اشاره میکند و میگوید: این قانون شامل ما هم شده و من بابت سه ماه پایانی سال گذشته، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کارانه گرفته ام، در حالی که یک نفر مثل من، حدود ۶ میلیون کارانه گرفته است.
او نسبت به تبعیضهایی که در مسیر جذب و استخدام نیروهای طرحی وجود دارد، گلایه میکند و میافزاید: چرا من با ۵ سال خدمت، نباید استخدام شوم. اما، یک نیرو که حتی یک روز هم سابقه خدمت در بخش کرونا را نداشته است، استخدام شود.
