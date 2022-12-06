غلامرضا ابدالی سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شناسایی یک قلاده پلنگ در بوستان جنگلی سرخه حصار اظهارداشت: وضعیت منطقه کاملاً در حال رصد بوده و همه تمهیدات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت و محیط بانان به صورت استندبای و آماده باش کامل قرار دارند تا به محض مشاهده آن عملیات زنده گیری اجرا شود.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای تعطیلی موقت بوستان سرخه حصار تا انجام عملیات زنده گیری پلنگ در دستور کار است و محیط زیست درخواستی از سازمان بوستانها و شهرداری منطقه ۱۳ داشته است یا خیر؟ گفت: خیر. محل تردد پلنگ فقط در پارک جنگلی نیست بلکه ۵ تا ۶ پادگان نظامی در منطقه است و اینچنین نیست که بگوییم فقط در پارک جنگلی تردد داشته است.

ابدالی گفت: نیروها شبانه روزی در محل هستند تا خطری جان شهروندان را تهدید نکند.