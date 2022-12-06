امروز آخرین مهلت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان واجد شرایط انتخاب رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی دوره چهل و نهم تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۱۵ آذر فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir نسبت به انتخاب رشته یا ویرایش فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

افرادی که در این مرحله انتخاب رشته محل کرده و به هر دلیلی از انتخاب خود منصرف شده اند می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی گزینه انصراف از این مرحله را انتخاب کنند.

ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی نیز که پیش از این تعداد یک هزار و ۳۲۳ نفری تعیین شده بود با افزایش ۳۰ نفری به یک هزار و ۳۵۳ نفر رسید.

پیش از این اعلام شده بود، آن دسته از داوطلبان چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی مردود اعلام شده اند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده اند، می‌توانند نسبت به انتخاب رشته محل در این مرحله اقدام کنند.

براساس رأی صادره در نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند.

به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل‌هایی را مشاهده کند که نمره حد نصاب لازم آنها را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل است.

تذکر: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل‌های مربوط به سهمیه بومی مناطق محروم هستند، در صورت علاقه مندی به انتخاب رشته محل‌های مذکور باید براساس جدول شماره ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته، جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها اقدام به انتخاب رشته محل کنند.

تذکر: داوطلبانی که با استفاده از قوانین استریتی در چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده اند، چنانچه تا تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ فارغ التحصیل شده باشند، مجاز به انتخاب رشته محل هستند، در غیر اینصورت شرکت ایشان در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.