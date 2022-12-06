محسن سلیم کارگردان و تدوینگر مستند «نقاب‌دارها» که قرار است امشب ۱۵ آذرماه حوالی ساعت ۱۸ از شبکه خبر بازپخش شود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده ساخت این مستند عنوان کرد: محتوای این مستند از اواخر سال گذشته آماده شده و از آن زمان به همراه تهیه‌کننده که پژوهش را نیز او انجام داده بود، کار را شروع کردیم.

وی اضافه کرد: همان روزها به یک نسخه اولیه هم رسیدیم اما به دلیل مشغله‌ای که داشتم، کار مدتی متوقف شد. بعد از فراغت من که نزدیک به چند ماه طول کشید و همزمان با اعتراضات اخیر مجدداً کار را از سر گرفتیم و مصمم شدیم آن را به اتمام برسانیم.

کارگردان «نقاب‌دارها» تاکید کرد: محتوایی که تهیه شده بود، مناسب این روزهاست و لازم است درباره آن بیشتر صحبت شود. پس نسخه اولیه را پخته‌تر، پژوهش آن را بروزرسانی و وقایع روز را به آن اضافه کردیم. چندین بار به کمک نویسنده، متن فیلمنامه این مستند آرشیوی را بازنویسی کردیم تا به «نقاب‌دارها» رسیدیم.

واکنشی سریع به اوضاع جامعه

سلیم با اشاره به اینکه «نقاب‌دارها» دومین اثر حرفه‌ای‌اش در حوزه مستند محسوب می‌شود، عنوان کرد: آذرماه سال گذشته اولین کار جدی‌ام را با عنوان «غرب دور شرق نزدیک» در مقام تهیه‌کننده و تدوینگر ساختم که موضوع آن بیان فرصت‌سوزی دولت قبل در روابط دیپلماتیک ایران با چین بود. «نقاب‌دارها» دومین اثر حرفه‌ای من است که این بار کارگردانی و تدوین اثر را به عهده داشتم. تفاوت «نقاب‌دارها» با اثر اول من به نوعی یک واکنش سریع به اوضاع جامعه و پاسخگویی به نیاز روز کشور است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه «نقاب‌دارها» را مستندی چندان سیاسی نمی‌داند، گفت: این اثر، بیشتر یک حرف کارشناسی در حوزه اخبار جعلی و فیک‌نیوزها دارد و گوشه‌ای از این مساله را تشریح کرده است که در حوزه سایبری چه اتفاقاتی در جهان، علیه کشور ما در حال رخ دادن است. البته به دلیل شاهد مثال‌هایی که برای این موضوع در مستند آمده، آن را به ژانر سیاسی نزدیک کرده است.

کارگردان «نقاب‌دارها» افزود: ساخت مستند سیاسی، چه سیاست خارجی و چه سیاست داخلی، نیازمند یک مبنای فکری محکم و متقن برای تحلیل درست و جامع از مساله‌هاست. همچنین رفتن به سراغ مسایل سیاسی و ساخت آثار مرتبط با این موضوعات نیازمند جسارت و نترس بودن است. به عقیده من یک مستندساز اگر در یک مساله حرف رو به جلویی برای گفتن داشته باشد، برای بیان آن نباید بترسد. البته از طرف نهادهای نظارتی نیز باید شاهد سعه صدر بیشتری باشیم.

ملزومات ساخت مستند سیاسی

سلیم تاکید کرد: برای ساخت مستند سیاسی لازم است نکاتی رعایت شود از جمله اینکه نباید به کسی تهمت زد و یا تحلیل اشتباه و یا ناقصی ارایه داد؛ بلکه برای بیان یک موضوع باید مستندات و پژوهش انجام شده، کامل باشد. از طرفی با وجود اینکه مستندساز باید حریت و آزادگی خود را حفظ کند اما جانب انصاف را نیز باید رعایت کند تا بتواند حرف و تحلیلی را که بدان رسیده است، به شکلی منصفانه و البته دلسورانه بیان کند و به جامعه انتقال دهد. امیدوارم بیش از پیش شاهد انتقادهای سازنده و رو به جلو از شرایط و آسیب‌ها و مشکلات موجود در کشور توسط مستندساران و فیلمسازان باشیم.

وی در ادامه درباره هدف ساخت مستند «نقاب‌دارها» مطرح کرد: ما به دنبال ایجاد روشنگری در فضای هیجانی به وجود آمده در کشور بودیم تا به یکی از جنبه‌های این جنگ ترکیبی که علیه کشور راه افتاده است، بپردازیم و آن را برای مردم ملموس‌تر و نمایان‌تر کنیم.

این مستندساز با بیان اینکه دانشجویان و نخبگان جامعه، مخاطب اصلی «نقاب‌دارها» در نظر گرفته شده‌اند، عنوان کرد: چون فرصت کمی برای پرورش روایت داشتیم، به همین مقدار بسنده کردیم و شاید به دلیل حجم اطلاعات زیادی که به مخاطب داده می‌شود، تحلیلش برای مخاطب عادی و عام کمی سخت باشد.

سلیم در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم گفتگو و در کنار آن، تلاش برای داشتن تفکر انتقادی، از عوامل مهم و موثر برای خروج از شرایط هیجانی به وجود آمده است. لذا از مخاطبان اصلی این مستند که نخبگان جامعه هستند، این انتظار می‌رود که تا جایی که می‌توانند نقش حلقه واسط را ایفا کنند و محتوای بیان شده را به عموم مردم و با بیان خودشان انتقال دهند تا شناخت بهتری از اقداماتی که علیه کشور در حوزه سایبری انجام شده و می‌شود، صورت پذیرد.