فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر تا پایان هفته ادامه دارد

فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بامداد امروز بارش باران در نقاط مختلف استان بوشهر آغاز شده و طی امروز و فردا شاهد تشدید بارش باران در سطح استان خواهیم بود.

وی اضافه کرد: فعالیت این سامانه روز پنجشنبه اندکی کاهش یافته و از روز جمعه با تمرکز بیشتر بر مناطق جنوبی از سر گرفته خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: از آغاز فعالیت این سامانه بارشی، دیلم، گناوه و جزیره خارگ با بارش ۱۰ میلیمتری شاهد بیشترین میزان بارش در استان بوشهر بودند.

وی بیان کرد: تا پایان هفته به سبب وزش تندبادهای لحظه‌ای، دریا در برخی ساعات متلاطم خواهد بود و همچنین از پایان هفته وزش باد شدید شمالی و کاهش محسوس دما پیش بینی می‌شود.

شکوهی‌پور افزود: آسمان استان بوشهر طی ساعات آینده نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد، در برخی ساعت‌ها با بارش باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق و تگرگ و در برخی نقاط با احتمال پدیده مه پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت جهت وزش باد متغیر، به طور غالب شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در قسمت‌های مرکزی خلیج فارس ۱۴ تا ۳۸ گاهی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر و در نواحی جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی شده است.