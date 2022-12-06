مراکز مشاوره آموزش و پرورش اصفهان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ابراهیمی اظهار داشت: روز دانشجو را به همه دانشجویان به ویژه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تبریک عرض می‌کنم که همکاران بزرگوار آینده ما خواهند بود.

وی در ارتباط با مرکز مشاوره آموزش و پرورش گفت: یکی از وظایف آموزش و پرورش، فراهم سازی شرایط برای آموزش بهتر و تربیت مناسب‌تر است که یکی از این زمینه‌ها، بخش‌های مشاوره‌ای است که ما در آموزش و پرورش استان، ۴۲ مرکز مشاوره داریم که در تمامی مناطق ما این مراکز دایر هستند و در ناحیه ۳ ما دو مرکز در مرکز منطقه و در شهر بهارستان داریم.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: مرکز اصلی مشاوره ما که در چهارراه نقاشی واقع شده است، به صورت ویژه در خدمت دانش‌آموزان و فرهنگیان و عموم مردم خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: به واسطه اینکه در دوران کرونا مشکلات خاصی برای خانواده‌ها، دانش‌آموزان و کل جامعه به وجود آمد، از ابتدای مهر امسال تعداد مراکز مشاوره خود در استان را از ۲۱ مرکز به ۴۲ مرکز افزایش دادیم که نشان از افزایش صد در صدی این مراکز در استان دارد.

وی بیان داشت: این مراکز در زمینه‌های مشاوره فردی، مشاوره خانوادگی، مشاوره کودک و نوجوان، گفتاردرمانی و اختلالات یادگیری فعال هستند و در مرکز اصلی خود در خیابان ۲۲ بهمن مشاوره مذهبی نیز فعال است.

ابراهیمی ادامه داد: در مراکز خود از افراد توانمد در این حوزه استفاده می‌کنیم که متخصص هستند و عموماً دارای دکترای مشاوره هستند و ۴ روز در هفته نیز روانپزشک در مرکز حضور دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: مراکز مشاوره آموزش و پرورش معمولاً از صبح تا پاسی از شب آماده خدمت‌رسانی به ۳ گروه والدین، فرهنگیان و دانش‌آموزان هستند.

وی افزود: برخی از مراجعان مرکز به صورت داوطلبانه حضور پیدا می‌کنند و برخی دیگر نیز توسط مشاوران مدارس به این مرکز ارجاع داده می‌شوند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: دوستان ما در آموزش و پرورش دید مادی به این مراکز ندارند و دید ما خدمت‌رسانی است و بسیاری از دانش‌آموزانی که توانایی مالی ضعیفی دارند، به صورت رایگان درمان می‌شوند و از عموم مردم و سایر دانش‌آموزان نیز رقم کمی دریافت می‌شود و هدف ما نیز این است که هیچکس به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات مشاوره‌ای محروم نشود.

وی گفت: هم در حوزه روانشناسی و هم در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی دانش‌آموزان فعالیت می‌کنند.