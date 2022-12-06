به گزارش خبرنگار مهر، وحید داعی ظهر سه شنبه در نشست خبری پرسمان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: تأمین زمین در ۱۹ شهر استان انجام و طرح تفکیکی آن نیز مصوب شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ادارات راه و شهرسازی نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی اقدام مبلغ بهای منطقه‌ای و هزینه آماده سازی را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با گذشت یک ماه زمان پرداخت مبلغ اعلام شده، قرارداد دریافت زمین منعقد می‌شود.

به گفته وی در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت در حوزه زمین و مسکن با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده هر ۳۱ شهر استان شامل این طرح می‌شوند.

وی افزود: در هفت شهر دیگر استان هم زمین تأمین و به شهرهای الحاق شده و طرح تفکیکی آن در حال تهیه است که تا ۲ تا سه ماه آینده با تصویب کمیسیون ماده پنج، متقاضیان می‌توانند برای تشکیل پرونده فیزیکی با ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های استان مراجعه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۲ شهر ماژان و قهستان هم تاکنون متقاضی برای دریافت زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در سامانه ثبت نام نکرده است.

داعی ادامه داد: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین یا واحد مسکونی تحویل افراد دارای سه فرزند و بیشتر می‌شود و از ۳۱ شهر خراسان جنوبی در ۲۹ شهر استان زمین به صورت ویلایی به متقاضیان این طرح واگذار می‌شود.

به گفته وی در زمینه واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیت‌هایی در شهرهای قاین، بیرجند و طبس مسینا وجود دارد و پیگیری‌ها برای تأمین زمین و واحد مسکونی در این شهرها در حال انجام است که در بیرجند در قالب انبوه‌سازی و در قاین هر قطعه به ۲ متقاضی واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: تاکنون هزار و ۹۴۴ نفر دارای بیش از سه فرزند در خراسان جنوبی برای دریافت زمین یا واحد مسکونی در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سامانه ثبت نام کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: بر اساس آئین‌نامه اجرایی این قانون در شهرهایی که مشکل تأمین زمین وجود داشته باشد، اولویت با خانواده‌هایی است که فرم ج آنها سبز و فاقد مالکیت باشند و در اجرای این قانون فرم ج متقاضیان که قرمز بوده و به سبز تبدیل می‌شود که در استان تاکنون برای ۳۷ نفر این کار انجام شده است.

وی گفت: سند مالکیت زمین‌ها مورد نظر در طرح فرزند آوری پس از پرداخت مبلغ آماده سازی و پرداخت آخرین قسط به نام متقاضی انتقال می‌یابد.