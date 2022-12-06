عشایر ورامین طی سال جاری ۷۴ راس دام به ستاد اربعین اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مراسم تجلیل از گله داران عشایر استان تهران به میزبانی ورامین با اشاره به اینکه بیشترین آمار عشایر استان تهران مربوط به ورامین است در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود ۵۳۰ خانوار عضو شرکت تعاونی عشایر شهرستان ورامین هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان ورامین ۱۵۰ هزار رأس دام دارد گفت: این دام در دشت ورامین شامل شهرستان‌های پیشوا، ورامین و قرچک می‌باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورامین افزود: حدود ۳۵۰۰ نفر عضو بسیج عشایری سه شهرستان هستند که متمرکز در حوزه عشایری شهرستان ورامین می‌باشند و اقداماتی که ما در ارتباط با این عشایر انجام دادیم حدود ۸۳ تخته چادر عشایری بوده که با همکاری فرمانداری ویژه شهرستان ورامین تقدیم عشایر عزیز شده است.

امینی بیان کرد: هر ساله کوچ عشایر را به منطقه لار داریم که حدود ۱۰ دستگاه آبگرم کن پنل خورشیدی که متعلق به سپاه شهرستان ورامین بوده است در اختیار این عشایر زحمتکش قرار دادیم تا آبگرم آنها را در منطقه لار تأمین کند.

وی خاطرنشان کرد: اکثر عشایر شهرستان ورامین به سلاح شکاری مسلح شده اند و باید تشکر کنیم از عشایر خیر و زحمتکش که در کمک‌های مومنانه حدود ۷۵ رأس دام را تقدیم کردند که توانستیم بیش از هزار قطعه گوشت گرم یک کیلو گرمی را تقدیم خانواده‌های کم بضاعت کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورامین گفت: عشایر در اربعین امسال هم ۷۴ رأس دام را به ستاد اربعین اهدا کردند و دو واحد مسکونی برای عشایر روستاهای دمز آباد و طاهر آباد را بسیج عشایری با کمک خیرین تعمیر و مرمت کردند.