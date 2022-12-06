قتل یک دختر ۹ ساله در رابر/ آغاز تحقیقات قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، منصور بلاغی اینانلو گفت: ظهر سه شنبه پس از دریافت گزارش از مرجع انتظامی در رابطه با وقوع یک فقره قتل، بلافاصله اینجانب در محل حادثه حاضر و متأسفانه با جنازه یک دختر بچه ۹ ساله که بر اثر ضربه چاقو به قتل رسیده بود مواجه شدیم.

این مقام قضائی تصریح کرد: سریعاً تحقیقات اولیه آغاز و مشخص شد این کودک پس از بازگشت از مدرسه در منزلش به قتل رسیده است.

بلاغی عنوان کرد: پدر مقتول در بازجویی‌های اولیه همسرش را مظنون اصلی این حادثه معرفی کرده است.

وی بیان کرد: تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه دارد و اظهار نظر قطعی در این پرونده پس از جمع آوری مستندات و آشکار شدن تمام زوایای پرونده از طریق روابط عمومی دادگستری استان به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.