راهبرد انشقاق قومی و مذهبی دشمن، شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین معروفی در دومین اجلاسیه مجمع بسیجیان استان هرمزگان گفت: جهادگران بسیجی و اندیشه‌ورز ما باید به خوبی روی امام‌شناسی و دشمن‌شناسی کار کنند؛ چرا که جامعه‌ای که دوست را از دشمن نشناسد دچار فتنه می‌شود.

وی بیان داشت: هیأت‌های اندیشه‌ورز باید برای حل مسائل و مشکلات مردم و جامعه، کار فرهنگی و تولید فکر کنند که این نیاز به تشکیل بانک اطلاعاتی، گروه‌های تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی، اقدام و بازخوردگیری دارد.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور اظهار داشت: بسیجیان در واقع مشاور و اندیشه ورز، مسؤولان اجرایی هر استان هستند که مشکلات و مسائل را شناسایی و تهسیل‌گری کرده و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز برای اجرای آن حمایت می‌کنند.

سردار معروفی ابراز داشت: مجامع بسیج ما تافته جدابافته نیستند و ما رقیب هیچکس نیستیم؛ ما مردمیم، ما تسهیل‌گر و کمک کننده به دولت برای حل مشکل هستیم.

وی با اشاره به حوادث اخیر گفت: دشمن در این جنگ به‌دنبال این است که سرمایه ایران یعنی جوانان ما را بگیرد و ذهن و قلب ملت ما را تصرف کند؛ چرا که ملتی که شجاعتش گرفته شود، بازوانش قدرت ندارد.

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور تصریح کرد: در این جنگ ترکیبی و رسانه‌ای، دشمن نه قابل اعتماد، نه قابل اطمینان و نه قابل پیش بینی است؛ البته ملت ما بارها در عرصه‌ها و میدان‌های مختلف ثابت کرده که هوشمند است؛ پس نقشه انشقاق قومی و راهبرد انشقاق قومی و مذهبی دشمن پوسیده و کهنه و شکست خورده است.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی قرارداریم، یادآورشد: دشمن می‌خواست قلب شهید سلیمانی را بزند تا قلب جهان اسلام از کار بیافتد اما با شهادت این سردار بزرگ، ۸۰ میلیون ایرانی ثابت کردند که حاج قاسم قلب و عصاره شأن است و رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ بزرگترین انتقام همین بود.

سردار معروفی ادامه داد: امروز شهید سلیمانی ما قهرمان جهان اسلام، نماد ملت ایران، مدرسه درس‌آموز و محصول انقلاب است و ما وظیفه داریم به فرزندانمان بگوییم که اگر امام راحل و رهبری نبودند، حاج قاسم هم نبود.