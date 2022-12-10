به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی بیست و دومین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روز شنبه بین تیم‌های فرانسه و انگلیس در ورزشگاه البیت برگزار شد که در پایان قهرمان دوره گذشته به برتری ۲ بر یک رسید تا به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

این بازی همانطور پیگیری شد که هواداران و علاقمندان به فوتبال انتظار داشتند. دیداری تماشایی که از دقیقه یک تا پایان بازی با هیجان بالا دنبال شد و دو تیم مطرح و سرشناس اروپایی به دنبال پیروزی و صعود به نیمه نهایی بودند.

چراغ اول را فرانسوی‌ها روشن کردند و با حملات پرتعدادی که روی دروازه انگلیس طراحی کردند توانستند در دقیقه ۱۷ روی یک غافلگیری و با ضربه اورلین شوامنی به گل برتری دست یافتند.

صحنه‌ای از جدال جذاب انگلیس و فرانسه

بعد از این گل سه شیرها که نمی‌خواستند بازنده باشند حملاتی را روی دروازه قهرمان دوره گذشته پی ریزی کردند و چند موقعیت خطرناک هم روی دروازه فرانسه ایجاد کردند اما در نهایت نیمه اول با برتری یک بر صفر سورمه ای پوشان به پایان رسید.

شروع نیمه دوم با حملات انگلیس همراه بود. شاگردان گرت ساوت گیت با میل هجومی بالا به سمت دروازه فرانسه حمله کردند و هر چند در ضد حملات دروازه شأن تهدید شد اما در نهایت در دقیقه ۵۳ به خواسته شأن رسیدند. ضربه پنالتی که لحظاتی قبل برای انگلیس به دست آمده بود را هری کین به گل تساوی تبدیل کرد.

هری کین که پنالتی اول را به گل تبدیل کرد، پنالتی دوم را به آسمان زد

بازی تماشایی دو تیم همچنان ادامه داشت تا اینکه در دقیقه ۷۸ ژیرو توپ ارسالی گریزمان از جناح چپ را از میان مدافعان حریف با ضربه سر به گل برتری فرانسه تبدیل کرد.

چهار دقیقه بعد از این گل خطای مشکوکی درون محوطه جریمه فرانسه روی مهاجم انگلیس صورت گرفت اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت که با اعتراض بازیکنان انگلیس کمک داور ویدئویی به فریاد آنها رسید و در بازبینی پنالتی اعلام شد اما هری کین این ضربه را در دقیقه ۸۲ به بالای دروازه زد تا برتری فرانسوی‌ها ادامه داشته باشد.

با اعلام هشت دقیقه وقت اضافه فشار حملات انگلیس روی دروازه فرانسه چند برابر شد اما تلاش آنها برای رسیدن به گل تساوی ثمری نداشت و خروس‌ها با برتری دو بر یک برابر سه شیرها به نیمه نهایی صعود کردند.

امباپه با وجود تلاش زیاد نتوانست در این دیدار گلزنی کند

فرانسه در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف تیم ملی مراکش برود تا برنده این دیدار به فینال راه پیدا کند و منتظر برنده دیدار آرژانتین و کرواسی باشد.