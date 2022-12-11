خبرگزاری مهر- گروه استانها: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینههای مختلف است که این ظرفیتها و قابلیتها میتوانند منشأ مناسبی برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی باشند.
اشتغال و کارآفرینی نیازمند مهارتافزایی و توانمندسازی متقاضیان کار است که میطلبد آموزشها متناسب با نیازهای بازار کار در هر منطقهای ارائه شود و جوانان آن منطقه برای کار و اشتغال آماده شوند.
در سالهای اخیر اقدامات خوبی برای توسعه آموزشهای مهارتی صورت گرفته و دورههای آموزشی در نقاط مختلف استان بوشهر اجرا میشود که گسترش این دورههای مهارتی بیشک در کاهش بیکاری نقشآفرین خواهد بود.
آموزشهای مهارتی تقویت میشود
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر صبح یکشنبه در نشست برنامهریزی مهارتافزایی استان بوشهر گفت: بر اساس سند مهارت آموزی استان بوشهر تا پایان سال جاری ۴۵ هزار نفر در بیش از ۷۵۰ حرفه مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی آموزش فنی و حرفه ای مهارت افزایی میشوند.
عبدالمجید دراهکی با اشاره به اینکه در هشت ماه گذشته ۳۰ هزار نفر مهارتهای فنی و حرفهای را فرا گرفته اند، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در بخش دولتی و خصوصی آموزش فنی و حرفه ای زمینه برای مهارت آموزی بیش از ۴۵ هزار نفر در استان بوشهر محیا شده است.
دراهکی با تأکید بر نقش مهارت در ایجاد فرصت اشتغال اظهار داشت: برای تحقق شعار دولت در زمینه اشتغال باید مهارتآموزی در کشور نهادینه شود و این امر نیازمند همکاری مردم و دستگاههای متولی است.
وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای، متناسب با نیازهای جامعه اقدام به برگزاری دورههای حرفه آموزی برای اقشار مختلف میکند، اضافه کرد: بر اساس برنامه ترسیم شده در مسیر آموزش در سیستم آموزشی نظر داریم که هر دانش آموز، دانشجو، سرباز و شاغلین در صنایع یک مهارت را باید بیاموزند تا فردی بدون مهارت وارد بازار کار نشود.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر با اعلام اینکه ۷۵۰ مهارت در کارگاههای فنی حرفه ای استان بوشهر آموزش داده میشود، یادآور شد: بررسیها و پایش های میدانی ما نشان میدهد که حدود ۸۴ درصد از افرادی که از طریق این سازمان در استان بوشهر، مهارت دیده اند، جذب بازار کار شده اند.
ارائه مهارتها متناسب با نیاز صنعت
دراهکی با تاکید بر توسعه آموزشهای مهارتی در همه بخشها و روستاهای استان بوشهر افزود: داشتن مهارت و توانمندی ورود به بازار کار، یعنی فرد علاوه بر داشتن تواناییهای ذهنی، فیزیکی و دانش، باید مهارتهای فنی و حرفهای را به همراه توانمندیهای نگرشی و رفتاری مانند خلاقیت، شناخت بازار و روشهای بازاریابی و فروش و در مجموع تفکر کارآفرینانه را برای رسیدن به درجه مطلوبی از اشتغال داشته باشد که این باید با توسعه مهارت آموزی در تمام سطح استان بوشهر صورت گیرد.
وی با اشاره به فعالیت ۲۷۲ آموزشگاه فعال در بخش خصوصی، گفت: بخشهای خصوصی به عنوان تکمیل کننده و کمک کننده به بخش دولتی تلقی میشوند و بر اساس برآوردهای انجام شده حدود ۴۵ درصد نیازهای مهارت آموزی در جامعه از طریق آموزشهای بخش خصوصی دنبال میشود.
دراهکی از انعقاد تفاهم بین استانداری بوشهر، وزارت نفت و سازمان فنی و حرفهای این استان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به نیاز صنعت استان به افراد دارای مهارت در رشتههایی مانند جوشکاری، ابزار دقیق، لوله کشی صنعتی و برق صنعتی، مبنای آموزشهای ما متناسب با این تفاهم نامه در این رشتهها است و پیش بینی میکنیم بتوانیم هزار نفر در استان در این بخش آموزش و زمینه اشتغال آنها را فراهم کنیم.
جوانان برای اشتغال آماده شوند
فرماندار شهرستان دشتی نیز گفت: توسعه و تقویت آموزش فنی و حرفهای از راهبردهای اصلی دولت سیزدهم است که تعامل و هم افزایی مراکز آموزش فنی و حرفهای سطح استان میتواند نقشی مهم در این راستا داشته باشد.
علی بحرانی اظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفهای به عنوان پل ارتباطی واحدهای تولیدی و صنعتی با آموزش، علاوه بر حرفهآموزی و آمادهسازی افراد برای احراز شغل، با ارتقای کارایی و توانمندی نیروها به توسعه کسب و کار و اقتصاد کشور نیز کمک میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر در حوزه اشتغال و کارآفرینی، افزود: ارائه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای به جوانان جویای کار ضروری است و باید متقاضیان اشتغال به سمت مراکز آموزش فنی و حرفه ای سوق داده شوند.
لزوم توسعه مراکز فنی و حرفهای
بحرانی با اشاره به اینکه مهارتآموزی یکی از نیازهای اولویتدار و ضروری جامعه است، اضافه کرد: فراگیری مهارتهای فنی و حرفه ای باید به گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود.
فرماندار شهرستان دشتی اظهار کرد: ظرفیتهای خوبی در استان بوشهر وجود دارد که میتواند حلقه مکمل رشد و توسعه اقتصادی استان باشد و به همین دلیل باید زمینه برای توسعه مراکز فنی و حرفهای فراهم شود.
بحرانی بر انسجام ارائه مسائل آموزشی بین مراکز آموزش فنی و حرفهای استان تأکید کرد و گفت: برای توانمندسازی نیروی کار ماهر و توسعه اشتغال نیاز به توسعه مهارتآموزی بر اساس ظرفیتهای استان بوشهر داریم.
وی تاکید کرد: اهتمام به مهارتآموزی و توسعه آموزش فنی و حرفهای بهترین راهکار برای توسعه استان بوشهر است که میتواند نقش بسزایی در کمک به حوزههای مختلف ازجمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این استان ایفا کند.
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