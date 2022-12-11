ایجاد حوزه های امتحانی جدید برای آزمون سنجش استاندارد زبان فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ درباره نام نویسی در دهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) سال ۱۴۰۱ و با توجه به اعلام مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علاوه بر حوزه های برگزاری قبلی تعیین شده در سامانه ثبت نام، این آزمون درصورت به حدنصاب رسیدن آمار داوطلبان ثبت نام کننده در حوزه های جدید هم برگزار خواهد شد.

باتوجه به اعلام حوزه های جدید به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای نام نویسی اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که داوطلبان بتوانند تا روز جمعه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به نام نویسی خود اقدام کنند.

متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه و نسبت به نام نویسی در آزمون مذکور اقدام کنند.

در ضمن متقاضیانی که قبلا ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیری ثبت نام دریافت کرده اند، نیز می توانند در صورت تمایل تا روز جمعه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

حوزه های جدید برگزاری آزمون:

الف) داخل کشور: ۱. شهر همدان: دانشگاه بوعلی سینا و ۲. شهر سبزوار: دانشگاه حکیم سبزواری

ب‌) خارج کشور: ۱. ترکیه: شهر آنکارا و ۲. گرجستان: شهر تفلیس

پیش از این کشورهای عراق، لبنان و سوریه به عنوان حوزه‌های امتحانی خارج کشور اعلام شده بود.

آزمون سامفا، آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی دانشجویان غیرفارسی زبان است که متقاضی تحصیل در دانشگاه های ایران هستند.

آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی متقاضیان را (سامفا – سامفای دانشگاهی) منحصراً در سطح دانشگاهی (آکادمیک) و در چهار گروه مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و علوم اجتماعی در چهار بخش‌ شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری، ارزیابی می کند.

آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی در روز جمعه دوم دی ماه ۱۴۰۱ شمسی برابر با ۲۳ دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی و ۲۸ جمادی الاول سال ۱۴۴۴ قمری برگزار می شود.