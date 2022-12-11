به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر منوچهری با بیان اینکه میانگین شاخص آلودگی هوای تبریز طی ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹ دیروز تا ساعت ۹ امروز ثبت شده است، افزود: شاخص لحظه‌ای آلودگی هوای تبریز در زمان کنونی ۱۰۱ بوده و همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت کنونی آلودگی هوا توصیه می‌شود افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از تردد در معابر و مرکز شهر و انجام فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ خوب و هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز ناسالم برای تمامی گروه‌ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.

بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی تا پایان این هفته هوای استان پایدار بوده و دما تا اواخر هفته به صورت نسبی افزایش می‌یابد.

بر اساس این گزارش در این مدت جوی پایدار در استان حاکم بوده و موجب کاهش کیفیت هوا به ویژه در شهرهای پرجمعیت و صنعتی استان می‌شود ولی از عصر چهارشنبه با نفوذ سامانه بارشی، جوی ناپایدار همراه با افزایش ابر، بارش باران و برف موجب کاهش غلظت آلاینده‌های جوی می‌شود.