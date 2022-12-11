به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان شهرداری یازدهمین دستگاه در حوزه آلودگی هوا است گفت: دستگاه‌هایی که متولی اصلی آلودگی هوا هستند باید گزارش عملکرد خود را به مردم اعلام کنند.

وی ادامه داد: مردم باید بدانند که چرا آلودگی هوا حل نمی‌شود و متأسفانه حتی در بسیاری از موارد دغدغه‌ای برای رفع آلودگی هوا وجود ندارد.

پیرهادی با بیان اینکه امروز روز جهانی کوهنوردی است گفت: در شهر تهران کوه‌های بسیاری وجود دارد اما نسبت به ایمنی آنها اقدام نشده است و از شهرداری تهران می‌خواهم نسبت تأمین تجهیزات کوه‌ها برای ایمن سازی کوه‌ها اقدام کند.