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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۳

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

مردم باید بدانند که چرا مشکل آلودگی هوا حل نمی‌شود

مردم باید بدانند که چرا مشکل آلودگی هوا حل نمی‌شود

عضو شورای شهر تهران گفت:مردم باید بدانند که چرا مشکل آلودگی هوا حل نمی‌شود و متأسفانه حتی در بسیاری از موارد دغدغه‌ای برای رفع آلودگی هوا وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان شهرداری یازدهمین دستگاه در حوزه آلودگی هوا است گفت: دستگاه‌هایی که متولی اصلی آلودگی هوا هستند باید گزارش عملکرد خود را به مردم اعلام کنند.

وی ادامه داد: مردم باید بدانند که چرا آلودگی هوا حل نمی‌شود و متأسفانه حتی در بسیاری از موارد دغدغه‌ای برای رفع آلودگی هوا وجود ندارد.

پیرهادی با بیان اینکه امروز روز جهانی کوهنوردی است گفت: در شهر تهران کوه‌های بسیاری وجود دارد اما نسبت به ایمنی آنها اقدام نشده است و از شهرداری تهران می‌خواهم نسبت تأمین تجهیزات کوه‌ها برای ایمن سازی کوه‌ها اقدام کند.

کد مطلب 5652005
مهشید جعفری معظم

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