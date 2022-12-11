پیش بینی برداشت ۳۷ تن زعفران خشک از مزارع شهرستان زاوه

جواد محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر سطح زیر کشت زعفران در شهرستان زاوه را ۱۲۶۰۰ هکتار عنوان و اظهار کرد: وضعیت برداشت امسال از سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد بهتر است، شهرستان زاوه بیشترین سطح کاشت و بیشترین تولید در کشور و دنیا را به خود اختصاص داده است و میزان برداشت امسال در حدود ۳۷ تن زعفران خشک برآورد شده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زاوه بیان کرد: زاوه تک کشتی زعفران است و ۸۵ درصد کشاورزان خرده مالک هستند.
وی مشکل اصلی را کمبود نقدینگی و توان کم مالی کشاورزان در فصل برداشت عنوان کرد و افزود: کشاورزانی که قادر نیستند هزینههای کارگری را در برداشت و فرآوری زعفران پرداخت کنند و ناگزیر به فروش گل به صورت روزانه هستند و این مشکل باعث عرضه بیشتر از تقاضا میشود و قیمت گل در فصل برداشت پایین است.
محمدپور گفت: نبود ماشین آلات برداشت و پاک کنی گل زعفران یکی دیگر از چالشهای این محصول با ارزش است که هزینههای کارگری زیاد و مسئله نبود مکانیزاسیون در زعفران مهمترین مشکل است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زاوه بیان کرد: خرید تضمینی زعفران از ۱۳ آبان در زاوه شروع و از سوی کشاورزان هم استقبال خوبی شده و تا اکنون حدود ۷۰۰ کیلو زعفران نگین سوپر درجه یک خریداری شده است.
وی در خصوص آبیاری نوین تصریح کرد: به علت خرده مالک بودن آبیاری نوین از مجموع سطح کاشت زعفران در حدود ۱۰۰۰ هکتار اجرایی شده که شامل روشهای رولاین یا بارانی- پی فلکس - آبیاری کلاسیک است که
در صورت حمایت دولت از توسعه روشهای آبیاری نوین در اراضی کوچک سایر کشاورزان خرده مالک هم استقبال خوبی دارند.
محمد پور بیان کرد: در فصل برداشت به علت کمبود نقدینگی دلالان به قیمت ارزان خرید میکنند و تاجران با قطع خرید زعفران ضربه سنگینی به کشاورزان میزنند.
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