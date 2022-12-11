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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۶

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زاوه اعلام کرد؛

پیش بینی برداشت ۳۷ تن زعفران خشک از مزارع شهرستان زاوه

پیش بینی برداشت ۳۷ تن زعفران خشک از مزارع شهرستان زاوه

تربت حیدریه ـ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زاوه از پیش بینی برداشت ۳۷ تن زعفران خشک در شهرستان زاوه خبر داد.

جواد محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر سطح زیر کشت زعفران در شهرستان زاوه را ۱۲۶۰۰ هکتار عنوان و اظهار کرد: وضعیت برداشت امسال از سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد بهتر است، شهرستان زاوه بیشترین سطح کاشت و بیشترین تولید در کشور و دنیا را به خود اختصاص داده است و میزان برداشت امسال در حدود ۳۷ تن زعفران خشک برآورد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زاوه بیان کرد: زاوه تک کشتی زعفران است و ۸۵ درصد کشاورزان خرده مالک هستند.

وی مشکل اصلی را کمبود نقدینگی و توان کم مالی کشاورزان در فصل برداشت عنوان کرد و افزود: کشاورزانی که قادر نیستند هزینه‌های کارگری را در برداشت و فرآوری زعفران پرداخت کنند و ناگزیر به فروش گل به صورت روزانه هستند و این مشکل باعث عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود و قیمت گل در فصل برداشت پایین است.

محمدپور گفت: نبود ماشین آلات برداشت و پاک کنی گل زعفران یکی دیگر از چالش‌های این محصول با ارزش است که هزینه‌های کارگری زیاد و مسئله نبود مکانیزاسیون در زعفران مهمترین مشکل است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زاوه بیان کرد: خرید تضمینی زعفران از ۱۳ آبان در زاوه شروع و از سوی کشاورزان هم استقبال خوبی شده و تا اکنون حدود ۷۰۰ کیلو زعفران نگین سوپر درجه یک خریداری شده است.

وی در خصوص آبیاری نوین تصریح کرد: به علت خرده مالک بودن آبیاری نوین از مجموع سطح کاشت زعفران در حدود ۱۰۰۰ هکتار اجرایی شده که شامل روش‌های رولاین یا بارانی- پی فلکس - آبیاری کلاسیک است که
در صورت حمایت دولت از توسعه روش‌های آبیاری نوین در اراضی کوچک سایر کشاورزان خرده مالک هم استقبال خوبی دارند.

محمد پور بیان کرد: در فصل برداشت به علت کمبود نقدینگی دلالان به قیمت ارزان خرید می‌کنند و تاجران با قطع خرید زعفران ضربه سنگینی به کشاورزان می‌زنند.

کد مطلب 5652022

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