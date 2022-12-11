به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از برگزیدگان پژوهش در وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در این مراسم گفت: اولین چالش ما در بحث پژوهش، نگاه ما به موضوع پژوهش و ضروری ندانستن آن است. دومین چالش ما عدم توجه به انواع مختلف پژوهش‌های مورد نیاز کشور است. ما نیازمند انواع گوناگون پژوهش در کشور هستیم. تجربه نگاری‌ها از انواع مطالعاتی است که به آن بی توجه هستیم. چالش دیگر ما دانشگاه زدگی امر پژوهش است. نباید سنگینی بار پژوهش را تنها روی دوش وزارت علوم قرار دهیم.

لطیفی با بیان اینکه پژوهش در موضوع هنر نیازمند اقتضائات خاص خود است؛ گفت: این در حالی است که آن گونه که شایسته است به این موضوع توجه نمی‌شود. چالش بعدی در حاشیه قرار داشتن امر پژوهش در وزارت آموزش و پرورش چه در تصمیم گیری ها و چه در ساختارهای اداری است. ما باید این جریان و نگاه به پژوهش را توسعه دهیم. چالش بعدی هم ضعف روحیه گفتگو و هم اندیشی است. پرسشگری یکی از پایه‌های اساسی امر پژوهش است. متأسفانه به پرسشگری چندان توجه نمی‌شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: دانش آموزی که پرسشگر نباشد چندان نمی‌توان برای او آینده درخشانی تصور کرد. این چالش‌ها را همواره پیش روی خود داشتیم. در دوره فعلی این نگاه حمایتی از سوی نهادهای حاکمیتی به امر پژوهش وجود دارد. باید از این فرصت استفاده کرد. فرصت بعدی انتظارات مردم از وزارت آموزش و پرورش برای تقویت مطالعات و پژوهش‌ها است. این فرصت‌ها دلیل خوبی برای توجه به پژوهش است.

لطیفی خاطر نشان کرد: مرکز رصد باید راه اندازی شود و به کسانی که از عمق جان به پژوهش توجه دارند بها داده شود.