دریافت 20 MB کد مطلب 5653716 https://mehrnews.com/xZ4KY ۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۶:۵۷ کد مطلب 5653716 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۶:۵۷ تظاهرات مردم صربستان در حمایت از صربهای کوزوو هزاران نفر از مردم صربستان با خواندن سرود و شعار در حمایت از صربهای کوزوو به خیابانهای بلگراد آمدند. کپی شد مطالب مرتبط اعتراضات در صربستان/ معترضان پرچم کوزوو را آتش زدند ناتو درخواست صربستان برای استقرار نیرو در کوزوو را رد می کند شرایط کوزوو، حاکی از شکست اروپا در میانجی گری میان دو طرف است تظاهرات کادر درمان فرانسه در پاریس صربستان: اروپا با از عضویت کوزوو در اتحادیه اروپا جلوگیری کند صربستان: کوزوو ما را به تقابل با ناتو می کشاند برچسبها صربستان کوزوو اروپا تظاهرات
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