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کد مطلب 5653716
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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۶:۵۷

تظاهرات مردم صربستان در حمایت از صرب‌های کوزوو

تظاهرات مردم صربستان در حمایت از صرب‌های کوزوو

هزاران نفر از مردم صربستان با خواندن سرود و شعار در حمایت از صرب‌های کوزوو به خیابان‌های بلگراد آمدند.

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