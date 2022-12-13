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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۸:۴۳

غریب آبادی خبرداد؛

آغاز تحقیقات دادستانی تهران درخصوص شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی

آغاز تحقیقات دادستانی تهران درخصوص شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از شروع به تحقیقات دادستانی تهران درخصوص شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران‌، اعلام کرد: دادستانی تهران با تشکیل پرونده‌ای، تحقیقات درخصوص نقش شبکه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در اغتشاشات را آغاز کرد.

وی افزود: جزئیات بیشتر در این خصوص، متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5653757

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      زوده که؟!

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