آغاز تحقیقات دادستانی تهران درخصوص شبکه های فارسی زبان ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران‌، اعلام کرد: دادستانی تهران با تشکیل پرونده‌ای، تحقیقات درخصوص نقش شبکه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در اغتشاشات را آغاز کرد.



وی افزود: جزئیات بیشتر در این خصوص، متعاقباً اعلام خواهد شد.