خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها بار دیگر با فرا رسیدن فصل سرما، مردم نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان به ویژه در زاهدان، کپسول به دست و به دوش، در صف‌های طویل چشم انتظار رسیدن نوبت و دریافت سیلندر گاز مایع خود هستند.

اگر در شهر گشت و گذاری داشته باشیم متوجه می‌شویم که کمبود سیلندر گاز، بازار دلالان را هم داغ کرده و قیمت عرضه سیلندر گاز سقفی ندارد و هر کس به دنبال منفعت خود است.

فروردین‌ماه ۱۳۹۳ رئیس جمهور وقت در سفری که به سیستان و بلوچستان داشت، در جمع مردم زاهدان گفته بود «برای مردم مسئله گازرسانی در این استان اهمیت ویژه‌ای دارد».

پس از این اظهار نظر رئیس جمهور، مشعل گاز در دولت یازدهم پایان سال ۱۳۹۵ در زاهدان روشن شد و تاکنون پس از گذشت قریب به هفت سال از آن روز، بسیاری از خیابان‌های این شهر توسط پیمانکاران گاز حفاری و لوله گذاری شده اما گاز به منازل همه مردم نرسیده و در برخی نقاط که گاز به آن محلات رسیده، ساکنان با توجه به وضعیت مالی و معیشتی که دارند، توان گاز کشی منازل خود را ندارند و بر این اساس از سیلندرهای گاز برای رفع نیاز خود در بخش پخت و پز و گرما استفاده می‌کنند.

ساکنان این کلان شهر مجبور هستند روزانه برای تأمین گاز مورد نیاز خود ساعت‌های طولانی را در صف بایستند و این معضل مربوط به امروز و دیروز نیست و همه ساله در این ایام با این مشکل مواجه هستند.

اولویت اول مسئولان رفع مشکل مردم در تأمین سیلندر گاز

معاون فرماندار زاهدان در مورد مشکلات مرتبط با گاز به خبرنگار مهر گفت: هر ساله بحث اورهال پالایشگاه همیشه تاپایان مهرماه انجام می‌شد امسال این کار با توجه به اینکه مبدا تأمین گاز استان ما در بحث سیلندر گاز در بندرعباس است، یک مقدار طول کشید و این امر باعث تأخیر در تأمین گاز مورد نیازمان با توجه به کم بودن ظرفیت ذخیره سازی شد، در این خصوص بلافاصله تقویت ناوگان جاده‌ای و ریلی را فعال‌تر کردیم و توانستیم به میزان سال قبل، گاز مایع را تأمین کنیم. حمیدرضا شهرکی افزود: دو مشکلی که امسال با آن مواجه شدیم با توجه به کم شدن سهمیه کارت‌های بنزین، خودروهای شخصی به بهره گیری از گاز مایع مصرفی خانواده‌ها به عنوان سوخت خودروهایشان (LPG) به دلیل هزینه پایین‌تر به نسبت بنزین و جبران کمبود سوخت کارت‌های بنزین روی آوردند و در کنار غیر استاندارد بودن این اقدام، مراکز زیادی هم در زاهدان برای عرضه گاز مورد نیاز خودروها ایجاد شد و به دلایل و ملاحظاتی برخورد شدیدی با آنان با آنکه کار غیر استانداردی انجام می‌دهند، نشد.

وی تاکید کرد: در گام نخست رفع مشکل بر اساس مصوبات جلسات برگزار شده در فرمانداری، ملاک اول، خدمات دهی و ارائه سیلندرها برای مشترکین و مصرف خانگی در برنامه خواهد بود و در مرحله دوم به مراکز دیگر عرضه می‌شود.

وی با اشاره به وجود سه مرکز سیار و تعداد زیاد مراکز مجاز عرضه سیلندرهای گاز در زاهدان، تاکید کرد: ملاک تأمین گاز برای مشترکین خواهد بود و بر اساس اشتراکی که دارند این اقدام انجام خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به تعیین سهمیه ماهانه ۴ سیلندر برای هر خانواده در راستای جلوگیری از فعالیت دلالان، تصریح کرد: بر اساس مصوبات جلسات برگزار شده، بحث نظارت جدی و برخورد با فعالیت‌های غیر قانونی نیز در دستور کار قرار گرفته و پیش بینی می‌شود نهایتاً تا ده روز آینده توزیع سیلندر گاز به روال عالی برگردد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اشتراکات الکترونیکی نیز گفت: در پهنه شمالی زاهدان مشکلاتی داریم که یک بخش حضور افراد بی هویت و یک بخش دیگر افرادی هستند که یا گاز کشی شهری ندارند و یا اگر در محل زندگی آنها گاز شهری رسیده مشکلات مالی داشته و نمی‌توانند برای خود اشتراک بگیرند، بر این اساس در گام اول رفع مشکل مردم و در مرحله دوم توزیع الکترونیکی سیلندر ها در اولویت کار قرار گرفته است.

وی در مورد اشتراکات گاز شهری زاهدان نیز گفت: در حال حاضر نزدیک ۱۰۰ هزار خانوار مشترک گاز شهری در زاهدان وجود دارد و با این وجود هنوز قریب به ۳۰ درصد شهر و روستاها فاقد دسترسی به گاز شهری هستند، با آنکه گاز کشی به تمام مناطق در درست اجرا است، کالابرگی را در آذر ماه برای تأمین نفت سفید این خانواده‌ها اعلام کردیم تا مشکل گرمایش این خانواده‌ها رفع شود.