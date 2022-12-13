درخواست از دادستانی جهت ورود به موضوع آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به موضوع آلودگی هوای تهران گفت: دادستانی کل کشور به عنوان حافظ حقوق مردم باید از نظر حقوق شهروندی وارد موضوع آلودگی هوا شود.

وی با اشار به اینکه سازمان محیط زیست ۴۶ وظیفه را در خصوص هوای پاک برعهده دارد، گفت: اما امروز محیط زیست غایب اول در حوزه آلودگی هوا است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت کشور، سازمان ملی استاندارد و شهرداری تهران در کنار وزارت بهداشت، دولت، سازمان هواشناسی و سازمان برنامه و بودجه وظایفی را برعهده دارند.

اقراریان با بیان اینکه شهرداری تهران وظایف دیگری جز فروش طرح ترافیک برعهده دارد گفت: شهرداری تهران موظف به اجرای ۱۰ وظیفه خود است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شهردار تهران در گازسوز کردن وسایل نقلیه وظایفی دارد خوب است که دستگاه‌های متولی در صحن شورای شهر وارد شوند و نتیجه اقدامات خود را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه حق شهروندان است که بدانند چرا در هوای آلوده باید نفس بکشند، گفت: این هوای آلوده ضرر و زیاد بسیاری را به کشور وارد می‌کند تعطیلی راه حل کار نیست.

اقراریان گفت: پایتختی که بیش از ۹ میلیون جمعیت دارد نیازمند اهتمام ویژه است و تا زمانی که عزم ملی وجود نداشته باشد شاهد تکرار حوادث تلخ آلودگی هوا و مرگ و میر شهروندان خواهیم بود.