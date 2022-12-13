  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۶

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مطرح کرد؛

مسقف سازی ۱۱ پایانه در دستور کار شهرداری تهران

مسقف سازی ۱۱ پایانه در دستور کار شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک گفت: در سال جاری ۱۱ پروژه را در حوزه مسقف سازی پایانه‌ها تعریف کردیم و تا کنون ۶ پروژه به بهره‌برداری رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پروژه مسقف سازی پایانه اتوبوسرانی ایران خودرو با حضور سید مجتبی شفیعی، شهردار منطقه ۲۲ و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

سیدمجتبی شفیعی هدف از این پروژه را مناسب‌سازی محیط برای شهروندان و رانندگان اتوبوس در شرایط جوی مختلف و تأمین آسایش و آرامش مسافران به ویژه در زمان انتظار برای سوار شدن دانست و افزود: یکی از وظایف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران احداث پروژه‌های مسقف‌سازی است که در سال جاری ۱۱ پروژه را در این حوزه تعریف کردیم و تا کنون ۶ پروژه به بهره‌برداری رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پایانه‌های اتوبوس و تاکسی باید به لحاظ معماری و سازه‌ای قابلیت استفاده عموم همشهریان را داشته باشد، اظهار کرد: این سازه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که با توجه به سقف احداث‌شده، محافظت در مقابل اشعه آفتاب و همچنین نزولات جوّی را داشته باشد. همچنین در لحظات ابتدایی و پایانی روز نیز با نور مناسب شرایط استفاده بهینه از امکانات پایانه را فراهم سازد.

شفیعی در ادامه سخنان خود گفت: پایانه ایران‌خودرو پنج سکوی انتظار دارد که در دو فاز احداث شد و در حدود ۱۱۰۰ مترمربع از مساحت آن مسقف‌سازی شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک همچنین با اشاره به بهره‌برداری از دیگر پروژه‌های بهسازی و مسقف‌سازی شهر تهران در سال جاری افزود: پروژه‌های مسقف سازی در سال جاری در حدود ۴۵ میلیارد تومان برآورد هزینه داشته که در همه این پایانه‌ها محل سکوها متناسب با شرایط محیط، طراحی و اجرا شده تا اقشار کم‌توان هم به راحتی بتوانند از امکانات آنها بهره‌مند شوند.

کد مطلب 5654021
مهشید جعفری معظم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها