مسقف سازی ۱۱ پایانه در دستور کار شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پروژه مسقف سازی پایانه اتوبوسرانی ایران خودرو با حضور سید مجتبی شفیعی، شهردار منطقه ۲۲ و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

سیدمجتبی شفیعی هدف از این پروژه را مناسب‌سازی محیط برای شهروندان و رانندگان اتوبوس در شرایط جوی مختلف و تأمین آسایش و آرامش مسافران به ویژه در زمان انتظار برای سوار شدن دانست و افزود: یکی از وظایف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران احداث پروژه‌های مسقف‌سازی است که در سال جاری ۱۱ پروژه را در این حوزه تعریف کردیم و تا کنون ۶ پروژه به بهره‌برداری رسیده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پایانه‌های اتوبوس و تاکسی باید به لحاظ معماری و سازه‌ای قابلیت استفاده عموم همشهریان را داشته باشد، اظهار کرد: این سازه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که با توجه به سقف احداث‌شده، محافظت در مقابل اشعه آفتاب و همچنین نزولات جوّی را داشته باشد. همچنین در لحظات ابتدایی و پایانی روز نیز با نور مناسب شرایط استفاده بهینه از امکانات پایانه را فراهم سازد.

شفیعی در ادامه سخنان خود گفت: پایانه ایران‌خودرو پنج سکوی انتظار دارد که در دو فاز احداث شد و در حدود ۱۱۰۰ مترمربع از مساحت آن مسقف‌سازی شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک همچنین با اشاره به بهره‌برداری از دیگر پروژه‌های بهسازی و مسقف‌سازی شهر تهران در سال جاری افزود: پروژه‌های مسقف سازی در سال جاری در حدود ۴۵ میلیارد تومان برآورد هزینه داشته که در همه این پایانه‌ها محل سکوها متناسب با شرایط محیط، طراحی و اجرا شده تا اقشار کم‌توان هم به راحتی بتوانند از امکانات آنها بهره‌مند شوند.