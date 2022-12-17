به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تهران، نامه ۹۰ تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به ریاست این دانشگاه، دکتر قناعتی، در اعتراض به شیوه‌نامه جدید انضباطی و درخواست بازگشت به شیوه‌نامه قبلی منتشر شد.

در این نامه خطاب به دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده است: «چنانکه مستحضرید، دانشگاه بهمنزله یکی از ارکان مهم و مؤثر رشد کشور، نقش مهمی در رهبری اخلاقی جامعه مدنی دارد و شایسته است به مسئولیت اجتماعی خود در این راستا حساس بوده و دانش آموختگان خود را افرادی نه تنها دانشمند، بلکه فضیلت‌مند و دلسوز برای حل مسائل کشور تربیت کند.

در این راستا ضروری است دانشگاه و وزارتخانه های مربوطه، زمینه پرورش ارزش های انسانی، حساسیت اخلاقی، تفکر نقاد، شجاعت اخلاقی و کنش های جمعی را از طریق ایجاد محیط امن برای گفت و گو، حمایت از تشکل های دانشجویی و افزایش ظرفیت شنیدن نقد و توان تعامل مؤثر با فراگیران فراهم کند.

اخیراً در فضای پرالتهاب جامعه شاهد آن هستیم که به جای استقبال از حساسیت دانشجویان به مسائل روز و ابراز تمایل دانشجویان نخبه کشور برای ماندن و ساختن کشورشان، اقدام به بازنگری تنگ نظرانه شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی به عنوان ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان شده است.

آیا در مقطع ناآرام جاری، بازنگری منصفانه امکانپذیر است و می توان برای آن مقاصد آزاداندیشانه متصور شد؟

در شیوه نامه اجرائی جدید که در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۱ با امضای وزرای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به دانشگاه ها ابلاغ شده، اصول به شکلی ویرایش یافته که به جای آنکه برخورد انضباطی را حتی از دادرسی منصفانه قضایی، به نگاه تربیتی-پرورشی تلطیف کند، بسیاری حقوق دانشجو به عنوان متهم را حذف کرده و اصل را بر سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات ها کرده است.

اشکالات حقوقی و اخلاقی بسیاری بر شیوه نامه جدید وارد است و اینجا صرفاً به دو نمونه از آنها اشاره می کنیم:

الف) نقض اصل برائت در شیوه نامه جدید. این اصل یکی از حقوق متهم در قانون اساسی کشور است. احراز جرم بر عهده مدعی است و شک به جرم نباید منجر به صدور حکم شود در این بخش ناباورانه شاهدیم علاوه بر معیار قرار دادن شک به جای احراز، بند پ این اصل که اشعار می دارد: «در صورت عدم وجود هرگونه دلیل، مبنی بر احراز و انتساب تخلف، دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد» حذف شده است.

ب) حذف بند ث از اصل حق بر رسیدگی منصفانه در شیوه نامه که بیان می داشت: «ادله ابرازی و استنادی علیه دانشجو باید به گونه ای باشد که به دور از هرگونه شک و شبهه و شائبه و تنها با برداشت متعارف و معقول، اثبات کننده تخلف ادعایی باشد و آزار وی و اجبار به اقرار به هر نحو و به هر منظور ممنوع است» گویی در شیوه نامه جدید کمر به آزار و اقرارگیری اجباری بسته اند.

درصورتی که شکنجه و آزار متهم و اجبار به اقرار، خلاف نص صریح اصل ۳۸ قانون اساسی است و طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان را هموطن و مانند فرزندان خود، در خور برخوردی امانتدارانه و شفقت آمیز می دانیم و ضمن غیرمنصفانه دانستن این شیوه نامه، نگران آثار سوء آن بر مسئولیت پذیری اجتماعی، حساسیت اخلاقی و توان و باور به تشریک مساعی سازنده در حل مسائل - در عین به رسمیت شناختن اختلاف ها و احترام به یکدیگر از سوی دانش آموختگان هستیم و از جنابعالی درخواست داریم دغدغه بدنه علمی این دانشگاه را به وزارت بهداشت اعلام کرده و بازگشت به شیوه نامه قبلی را درخواست فرمایید.»

اسامی ۹۰ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ذیل نامه درج شده است.