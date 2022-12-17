«یخ فروش»کلاهبردار نسیم شهر دستگیر شد/اعتراف به ۵۱فقره تخلیه کارت

سردار کیوان ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری یک نفر در نسیم شهر با ۵۱ فقره سرقت خبر داد و افزود: این فرد با کپی برداری از کارت بانکی مشتریان از حساب بانکی آن‌ها برداشت می‌کرد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران درباره جزئیات این دستگیری اعلام کرد: در پی وصول شکایتی مبنی بر اینکه با وجود در اختیار داشتن کارت بانکی طی چندین تراکنش از حساب بانکی مالباخته مبالغی به صورت غیرمجاز برداشت شده است، شناسایی متهمان در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: با انجام تحقیقات توسط مأموران پرونده و بررسی مستندات ارائه شده از طریق مالباخته مشخص شد تراکنش‌ها از طریق یک فروشنده دوره گرد یخ فروش، فالوده فروش و آب زرشک فروش در نسیم شهر انجام شده است و موضوع احتمال کلاهبرداری به روش اسکمر توسط این فرد را بالا برد.

ظهیری اظهار داشت: نهایتاً پلیس با انجام اقدامات فنی متهم را شناسایی و پس از اطمینان از کلاهبردار بودن فرد، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کرد که مجرم در همان بازجویی‌های ابتدایی به ۵۱ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.

وی از شهروندان غرب استان تهران که بدین شکل موردی کلاهبرداری قرار گرفته و کارت عابر بانک آن‌ها خالی شده است، خواست به پلیس غرب استان تهران مراجعه کنند.