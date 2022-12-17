بهره برداری از آسفالت ۱۵ شهر گلستان با ۲۰۳ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، مراسم بهره برداری متمرکز آسفالت معابر شهری استان گلستان از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و علی محمد زنگانه استاندار گلستان برگزار شد.

برای آسفالت معابر ۱۵ شهر استان گلستان در مجموع دو هزار و ۱۳۲ تن قیر و ۲۰۳ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شد.

گفتنی است، بازدید از محله‌های هدف بازآفرینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر گرگان و شرق استان، بازدید از مدرسه صالحیه و مسجد گلشن گرگان و همچنین حضور در جلسه ستاد بازآفرینی استان از برنامه‌های معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در طی سفر یک روزه وی به گلستان است.

حضور در مراسم افتتاحیه آسفالت بازآفرینی محله انجیراب شهر گرگان و همچنین افتتاح محوطه سازی امام زاده ۹ تن گرگان و نشست با نماینده ولی فقیه در گلستان و پاسخگویی به سوالات خبرنگاران از دیگر برنامه‌های سفر آیینی به استان گلستان است.