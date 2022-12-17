به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خان محمدی پیش از ظهر امروز شنبه در جشنواره خیران مدرسه ساز استان خوزستان اظهار کرد: حضور نیکوکاران مدرسه ساز نمادی از مردم سازی دولت به شمار می‌رود و این موضوع بسیار راهگشای کمبود فضاهای آموزشی در استان بوده است.

وی افزود: امروز بیست و چهارمین جشنواره خیران مدرسه ساز در استان خوزستان برگزار می‌شود چرا که خوزستان از استان‌های پیشتاز در زمینه همکاری خیران مدرسه ساز است.

خان محمدی افزود: در استان خوزستان ۷۵ درصد مدارس به صورت مشارکتی و با همکاری نیکوکاران مدرسه ساز ساخته می‌شود.

سرپرست سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس کشور بیان کرد: در حال حاضر ساخت یک هزار و ۸۰۰ طرح توسعه فضاهای آموزشی در خوزستان در حال اجرا است که پیش بینی می‌شود تا مهر آینده ۸۸۰ طرح آن به بهره برداری می‌رسد.

خان محمدی با اشاره به حذف کلاس‌های سنگی و کانکسی در استان گفت: تا سال ۱۴۰۳ کلاس‌های سنگی و کانکسی ۱۰ نفره جمع آوری می‌شوند.