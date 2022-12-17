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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۷

سرپرست اداره‌کل امور اتباع استانداری البرز:

عقد هرگونه قرارداد با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است

عقد هرگونه قرارداد با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است

کرج- سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هرگونه عقد قرار داد اجاره و رهن واحدهای مسکونی و یا تجاری با اتباع خارجی غیرمجاز استان ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان شیری اظهار کرد: هرگونه عقد قرار داد اجاره و رهن واحدهای مسکونی و یا تجاری با اتباع خارجی غیر مجاز استان ممنوع است.

وی افزود: همه مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می‌آید.

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با بیان اینکه هرگونه قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع و در خصوص مجازین پس از استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و در صورت تاییدیه نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.

دهقان شیری افزود: در صورت عدم انجام این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه‌های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد که منجر به پلمپ این واحدهای متخلف که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره یا رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده‌اند، خواهند شد.

کد مطلب 5657403

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
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      دروغ نگید مردم خسته شدند افغانیهارا ریختید ایران چه قانونی چه قاچاق چوبشو مستاجر بدبخت میخوره ازاین حرفهازیاد میزنید قبلا هم مینوشتند جریمه به کار گیری
    • Kaddy IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
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      خنده داره ترین قوانین در این کشور وجود داره هیچ کدام از ارگان حکومتی با ارگان حکومتی دیگر ارتباط نداره و سیستم بطور کامل قطع و دسترسی به هیچ ندارن مثال بزنم برو پلیس اداره گذرنامه اتباع با وزارت خارجه وزارت کشور ارتباط سیستم ندارن اصلا این نمیدونی این چیه اون نمیدونی پلیس اداره گذرنامه چیه
    • Kaddy IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      0 0
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      کدفراگیر اتباع برای دریافت مراجعه کنیم پلیس اداره گذرنامه اتباع میگه نمی‌دونم کدفراگیر چی هست وزارت کشور میگه مگه کدفراگیر وجود داره وزارت خارجه میگه این چی هست که اجرایی شده این وضعیت سیستم حکومتی سایت خبرگزاری مهر ببین حالا چه وضعیت

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