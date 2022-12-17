عقد هرگونه قرارداد با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان شیری اظهار کرد: هرگونه عقد قرار داد اجاره و رهن واحدهای مسکونی و یا تجاری با اتباع خارجی غیر مجاز استان ممنوع است.

وی افزود: همه مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می‌آید.

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با بیان اینکه هرگونه قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع و در خصوص مجازین پس از استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و در صورت تاییدیه نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.

دهقان شیری افزود: در صورت عدم انجام این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه‌های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد که منجر به پلمپ این واحدهای متخلف که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره یا رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده‌اند، خواهند شد.