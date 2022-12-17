سقای تعزیه مازندران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم مصفا، براثر بیماری ناشی از درد لگن و نخاع از دو سال گذشته تاکنون درمنزلش دراستراحت بود که، پیش از ظهر شنبه دعوت حق را لبیک گفت.

استاد حاج حسن مصفا ملقب به حاج سقا در سال ۱۳۲۵ شمسی در روستای ترا دهستان امیری از بخش لاریجان شهرستان آمل چشم به جهان گشود و از سن هفت سالگی، هنر تعزیه را فرا گرفت و از محضر استادان بنام تعزیه کشور تجارب زیادی کسب کرد.

وی که در مدت حدود ۷۰ سال مسئولیت تعزیه‌گردانی، یکی از ارکان‌های مهم تعزیه درشهرستان آمل شناخته می‌شد، عمری را در مسیر خدمت به ابا عبدالله الحسین (ع) گذراند و هنرمند بزرگی در عرصه شبیه خوانی بود.

هنرمندی حاج حسن مصفا در نقش حضرت ابوالفضل و اجرای مسلط در برنامه‌ها زبانزد دوستداران این هنر بود.از افتخارات این هنرمند شبیه خوان، دریافت لوح تقدیر و جایزه ویژه پیشکسوتی تعزیه کشور است و بیش از صدها اجرای مجلس تعزیه در طول دوران فعالیتی او دیده می‌شود.

پیکر مرحوم مصفا صبح یکشنبه از منزلش در شهرآمل به سمت شهر کوهستانی رینه دربخش لاریجان تشییع وپس از آن در زادگاهش روستای ترا دهستان امیری به خاک سپرده می‌شود.

آئین وداع با پیکر پیشکسوت تعزیه مازندران، شنبه شب با حضور مردم وهنرمندان شبیه خوان استان در ابوالفضلی تکیه اسک آمل برگزار خواهد شد.