نوسان بزرگ طلای جهانی در هفته اخیر؛ از رشد بزرگ تا نزول

به گزارش خبرنگار مهر، انس طلا در هفته‌ای که گذشت با نوسان زیادی همراه شد، انس طلا در این هفته تا محدوده ۱۸۲۴ نیز صعود کرد اما به یک باره و بعد از انتشار خبر افزایش نیم درصدی بهره آمریکا به شدت نزولی شد.

انس طلا، این هفته تا محدوده ۱۷۷۳ نیز سقوط کرده ولی توانست در انتهای معاملات روز جمعه در محدوده ۱۷۹۲ بسته شود.

علت افزایش تورم آمریکا کمبود نیرو حرفه‌ای کار است که به دو علت از بین رفتن در کرونا و محدودیت‌های مهاجرتی رخ داده است، امروز شغل‌های موجود در بازار آمریکا بیشتر از متقاضیان حرفه‌ای است و این موضوع شاید در آینده دولت آمریکا را مجبور به رها کردن سختگیری‌های مهاجرتی کند.

افزایش نرخ بهره آمریکا یک ضربه گیر بزرگ برای رشد انس طلا شده است، اما افزایش ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلوتیک در دنیا بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف را مجبور ساخته به سمت ذخیره سازی طلا بروند و از این رو طلا هر ریزشی را به سرعت جبران می‌کند و یک حادثه در دنیا می‌تواند فنر انس طلا را رها ساخته و آن را به اهداف بالاتر از ۲۰۰۰ دلار نیز برساند.