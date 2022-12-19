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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۸

دادستان تبریز خبر داد؛

حمایت از طرح ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش در تبریز

حمایت از طرح ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش در تبریز

تبریز- دادستان آذربایجان شرقی تمام دستگاه‌های ذیربط در حوزه سدمعبر را به همکاری با شهرداری تبریز در طرح جمع‌آوری وانت‌بارهای میوه‌فروش دعوت و از اجرای این طرح حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب علیلو در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از دلایل ترافیک شهری، وانت‌بارهای میوه‌فروش و بساط‌های میوه در سطح معابر هستند که همه ما باید برای ساماندهی این قشر از جامعه همراه شهرداری باشیم.

وی با اشاره به برخی رفتارهای مخاطره‌آمیز مالکان وانت‌بارها افزود: مطابق قانون با افراد مرتکب رفتارهای ناهنجار که جرم تلقی می‌شود، برخورد قضائی صورت خواهد گرفت.

علیلو بر تأمین بسترهای لازم برای امرار معاش افراد نیازمند نیز تأکید کرده و خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز در این خصوص تمهیداتی از جمله ثبت‌نام و مکان‌یابی برای فعالیت این افراد پیش‌بینی کرده است که هم فعالیت این افراد ادامه می‌یابد و هم شاهد کاهش ترافیک در شهر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: عوامل شهرداری در مواجهه با وانت‌بارها و بساط‌های میوه‌فروشی باید برخورد مناسبی داشته و با طمأنینه و رعایت حق و حقوق این افراد اقدام به ساماندهی کنند.

دادستان تبریز وظیفه شهرداری را جلوگیری از سدمعبر معرفی کرده و یادآور شد: مقاومت و تعرض از سوی هرکس در برابر طرح ساماندهی وانت‌بارها برخورد قضائی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های ذیربط نیز موظف به همکاری و همراهی با شهرداری در اجرای این طرح هستند.

کد مطلب 5659103

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    نظرات

    • همشهری IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      5 3
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      از شهرداری و ارگانهای ذیربط در این باره کمال تشکر را می کنیم
    • رضا AE ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام وبسیار ممنون از این کار خوب .انشالاه که مقطعی وزود گذر نباشه
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام وخسته نباشد از شما عجزانه درخواست دارم نسبت به رفع توقیف خودرو ها اقدام فرماید منی مستاجر با این همه گرونی چکار باید بکنم با نقص عضو هستم خدا خیرتون بده

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