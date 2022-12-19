به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب علیلو در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از دلایل ترافیک شهری، وانت‌بارهای میوه‌فروش و بساط‌های میوه در سطح معابر هستند که همه ما باید برای ساماندهی این قشر از جامعه همراه شهرداری باشیم.

وی با اشاره به برخی رفتارهای مخاطره‌آمیز مالکان وانت‌بارها افزود: مطابق قانون با افراد مرتکب رفتارهای ناهنجار که جرم تلقی می‌شود، برخورد قضائی صورت خواهد گرفت.

علیلو بر تأمین بسترهای لازم برای امرار معاش افراد نیازمند نیز تأکید کرده و خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز در این خصوص تمهیداتی از جمله ثبت‌نام و مکان‌یابی برای فعالیت این افراد پیش‌بینی کرده است که هم فعالیت این افراد ادامه می‌یابد و هم شاهد کاهش ترافیک در شهر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: عوامل شهرداری در مواجهه با وانت‌بارها و بساط‌های میوه‌فروشی باید برخورد مناسبی داشته و با طمأنینه و رعایت حق و حقوق این افراد اقدام به ساماندهی کنند.

دادستان تبریز وظیفه شهرداری را جلوگیری از سدمعبر معرفی کرده و یادآور شد: مقاومت و تعرض از سوی هرکس در برابر طرح ساماندهی وانت‌بارها برخورد قضائی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های ذیربط نیز موظف به همکاری و همراهی با شهرداری در اجرای این طرح هستند.